Az USA high-tech drónokkal üldözi az orosz tengeralattjárókat Grönland közelében

Az USA drónokat vet be Grönland megfigyelésére és orosz tengeralattjárók felkutatására. A pilóta nélküli eszközök célja az Északi-sarkvidék biztonságának javítása.

Az USA célul tűzte ki Grönland jobb védelmét. Ehhez a legmodernebb dróntechnológiára támaszkodik. A New York Post szerint a speciálisan kialakított légi és víz alatti drónok döntő szerepet játszhatnak a hatalmas jégterület megfigyelésében és az orosz tengeralattjárók felkutatásában. Ez a technika nagy előrelépés a hagyományos módszerekhez, például a „kutyaszánokhoz” képest – nyilatkozta Donald Trump amerikai elnök az amerikai újságnak adott interjúban.

A drónok lehetővé teszik a terület átfogó megfigyelését. Skip Davis, a Center for European Policy Analysis (CEPA) volt amerikai hadsereg tábornoka és szakértője hangsúlyozta, hogy a drónok sokoldalúan használhatók és olyan képességekkel rendelkeznek, amelyeket emberi jelenlét nem pótolhat.

Kihívások az Északi-sarkvidéken

Az Északi-sarkvidék extrém időjárási viszonyai azonban nagy kihívást jelentenek. Minna Ålander, a Stockholmi Kelet-Európai Tanulmányok Központjának elemzője a „New York Post” szerint kijelentette, hogy a legnagyobb nehézség az, hogy egyáltalán túléljék a régióban. „Ha nem készülünk fel megfelelően, fennáll a veszély, hogy természeti okok miatt meghalunk” – mondta.

A dróntechnológia sem tökéletes. A hidegben az akkumulátorok gyorsan lemerülnek, a motorok befagyhatnak, és az elektronikus jeleket nehéz elrejteni a kopár tájban. Jan Kallberg, a West Point-i Army Cyber Institute munkatársa hangsúlyozta, hogy a hagyományos sílécen közlekedő egységek éjszakánként alig több mint 30 kilométert tudnak megtenni. A drónok segítségével sokkal hatékonyabb felderítés lehetséges.

Törékeny technika a jégen

A drónok azonban érzékenyek a jeges hőmérséklet okozta károsodásokra. „Az olyan anyagok, mint a műanyag, hidegben törékennyé válnak” – magyarázta Kallberg. Ezenkívül nehéz a készülékeket hosszú távon működőképes állapotban tartani, mivel az Északi-sarkvidéken nincs infrastruktúra a javításokhoz. „A háború gyakorlati kérdés” – mondta. „Könnyű intellektuális sportnak tekinteni, de végső soron kézművességről van szó.”