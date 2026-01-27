2026. január 28., szerda

Külföld

Az USA figyelmeztet, hogy vadászgépeket küldhetnek a kanadai légtérbe

Ha az F-35-ös üzlet nem jön létre

MH
 2026. január 27. kedd. 22:03
Az Egyesült Államok módosíthatja a Kanadával kötött, évtizedek óta fennálló Észak-Amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) megállapodást, ha a kanadai kormány visszalép a 88 darab Lockheed Martin F-35-ös harci repülőgép vásárlásától – figyelmeztetett az amerikai nagykövet Kanadában.

Egy Lockheed Martin F-35-ös sugárhajtású repülőgép
Fotó: Getty Images via AFP/James Gilbert

Az Egyesült Államok és Kanada között az üzletről folyó legutóbbi vita során Pete Hoekstra nagykövet figyelmeztetett, hogy ha Kanada kevesebb vadászgépet vásárol, az Egyesült Államok „pótolni fogja a hiányt” a biztonsági szempontokból.

Ez azt jelentheti, hogy az Egyesült Államoknak több F-35-ös vadászgépet kell vásárolnia saját használatra, és azokat gyakrabban kell bevetnie a kanadai légtérben.

A NORAD jelenlegi feltételei szerint az Egyesült Államok és Kanada egymás légterében is működhet, hogy nyomon kövesse vagy elfogja a fenyegetéseket. Hoekstra azonban jelezte, hogy az amerikai beavatkozás még ennél is tovább menne, ha a vadászgép-megállapodás megváltozna, így új feltételek lennének szükségesek a hidegháborús korszakból származó megállapodáshoz.

„A NORAD-ot módosítani kellene” – mondta Hoekstra a CBC Newsnak.

Hoekstra megjegyzései néhány hónappal azután érkeztek, hogy a kanadai kormány jelezte, hogy „felülvizsgálja” a vadászgép-megállapodás feltételeit, miután megállapította, hogy a program a vártnál drágább.

2022-ben Kanada megállapodott abban, hogy 88 darab F-35A fejlett vadászgépet vásárol a Lockheed Martintól, és az ország kezdetben 16 darab leszállítható gép finanszírozását vállalta.

A program azonban hamarosan nehézségekbe ütközött. Nemcsak a repülőgépek gyártása tartott tovább a vártnál, hanem a megállapodás 2025-ös első ellenőrzése során kiderült, hogy a program költségei a kezdeti 19 milliárd dollárról 27,7 milliárd dollárra emelkedtek.

Mivel Donald Trump elnök vámfenyegetései miatt fokozódtak a feszültségek az Egyesült Államok és Kanada között, Mark Carney kanadai miniszterelnök felülvizsgálatot kért.

Most a kanadai tisztviselők állítólag más országokat keresnek a vadászgépek szállítására, köztük a JAS 39 Gripen E vadászgépet gyártó svéd repülőgép- és védelmi vállalatot, a Saabot. A Saab felajánlotta, hogy Kanadában gyártja a repülőgépeket, ami 12 600 munkahelyet teremt.

„A kormány minden olyan nagy projekt iránt érdeklődik, amely nemcsak Kanada biztonságát és szuverenitását védi, hanem országszerte munkahelyeket is teremt” – nyilatkozta Mélanie Joly, az ipari miniszter a CBC Newsnak.

„Természetesen nem tudjuk ellenőrizni Trump elnököt, de... ellenőrizni tudjuk védelmi beruházásainkat, hogy kinek adjuk oda a szerződéseket, és hogy végül hogyan tudunk munkahelyeket teremteni Kanadában. Ezért erre fogunk koncentrálni.”

Hoekstra figyelmeztetett, hogy ha Kanada a Saab Gripen E repülőgépek vásárlása mellett dönt, az Egyesült Államoknak akkor is újra kell gondolnia, hogyan működjön együtt észak-amerikai szomszédjával a biztonság terén.

„Ha úgy döntenek, hogy egy gyengébb terméket választanak, amely nem annyira cserélhető és interoperábilis, mint az F-35, az megváltoztatja a védelmi képességeinket” – mondta Hoekstra.

