Az USA figyelmeztet, hogy vadászgépeket küldhetnek a kanadai légtérbe

Az Egyesült Államok módosíthatja a Kanadával kötött, évtizedek óta fennálló Észak-Amerikai Légtérvédelmi Parancsnokság (NORAD) megállapodást, ha a kanadai kormány visszalép a 88 darab Lockheed Martin F-35-ös harci repülőgép vásárlásától – figyelmeztetett az amerikai nagykövet Kanadában.

Az Egyesült Államok és Kanada között az üzletről folyó legutóbbi vita során Pete Hoekstra nagykövet figyelmeztetett, hogy ha Kanada kevesebb vadászgépet vásárol, az Egyesült Államok „pótolni fogja a hiányt” a biztonsági szempontokból.

Ez azt jelentheti, hogy az Egyesült Államoknak több F-35-ös vadászgépet kell vásárolnia saját használatra, és azokat gyakrabban kell bevetnie a kanadai légtérben.

A NORAD jelenlegi feltételei szerint az Egyesült Államok és Kanada egymás légterében is működhet, hogy nyomon kövesse vagy elfogja a fenyegetéseket. Hoekstra azonban jelezte, hogy az amerikai beavatkozás még ennél is tovább menne, ha a vadászgép-megállapodás megváltozna, így új feltételek lennének szükségesek a hidegháborús korszakból származó megállapodáshoz.

„A NORAD-ot módosítani kellene” – mondta Hoekstra a CBC Newsnak.

Hoekstra megjegyzései néhány hónappal azután érkeztek, hogy a kanadai kormány jelezte, hogy „felülvizsgálja” a vadászgép-megállapodás feltételeit, miután megállapította, hogy a program a vártnál drágább.

2022-ben Kanada megállapodott abban, hogy 88 darab F-35A fejlett vadászgépet vásárol a Lockheed Martintól, és az ország kezdetben 16 darab leszállítható gép finanszírozását vállalta.

A program azonban hamarosan nehézségekbe ütközött. Nemcsak a repülőgépek gyártása tartott tovább a vártnál, hanem a megállapodás 2025-ös első ellenőrzése során kiderült, hogy a program költségei a kezdeti 19 milliárd dollárról 27,7 milliárd dollárra emelkedtek.

Mivel Donald Trump elnök vámfenyegetései miatt fokozódtak a feszültségek az Egyesült Államok és Kanada között, Mark Carney kanadai miniszterelnök felülvizsgálatot kért.

Most a kanadai tisztviselők állítólag más országokat keresnek a vadászgépek szállítására, köztük a JAS 39 Gripen E vadászgépet gyártó svéd repülőgép- és védelmi vállalatot, a Saabot. A Saab felajánlotta, hogy Kanadában gyártja a repülőgépeket, ami 12 600 munkahelyet teremt.

„A kormány minden olyan nagy projekt iránt érdeklődik, amely nemcsak Kanada biztonságát és szuverenitását védi, hanem országszerte munkahelyeket is teremt” – nyilatkozta Mélanie Joly, az ipari miniszter a CBC Newsnak.

„Természetesen nem tudjuk ellenőrizni Trump elnököt, de... ellenőrizni tudjuk védelmi beruházásainkat, hogy kinek adjuk oda a szerződéseket, és hogy végül hogyan tudunk munkahelyeket teremteni Kanadában. Ezért erre fogunk koncentrálni.”

Hoekstra figyelmeztetett, hogy ha Kanada a Saab Gripen E repülőgépek vásárlása mellett dönt, az Egyesült Államoknak akkor is újra kell gondolnia, hogyan működjön együtt észak-amerikai szomszédjával a biztonság terén.

„Ha úgy döntenek, hogy egy gyengébb terméket választanak, amely nem annyira cserélhető és interoperábilis, mint az F-35, az megváltoztatja a védelmi képességeinket” – mondta Hoekstra.