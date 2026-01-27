Az ukrán katonák 165 orosz légiharc-járműből 135-öt megsemmisítettek

Az oroszok 165 Shahed támadó pilóta nélküli repülőgéppel (köztük sugárhajtásúakkal), Gerberával, Italmasszal és más típusú drónokkal támadást indított a következő irányokból: Kurszk, Orel, Brjanszk, Millerovo, Primorsko-Ahtarszk - jelentette az Ukrán Fegyveres Erők Légierője a Telegram csatornán.

Megrongálódott épületek egy orosz Shahed dróntámadás után Ukrajnában

Előzetes adatok szerint a légvédelem 135 ellenséges pilóta nélküli repülőgépet lőtt le az ország északi, déli, középső és keleti részén.

14 helyszínen 24 támadó pilóta nélküli repülőgép találatát, valamint 9 helyszínen lelőtt (töredékes) pilóta nélküli repülőgépek találatát regisztrálták – adtak tájékoztatást az Ukrán SZSZK Fegyveres Erői.

Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara 103 harci összecsapást regisztrált az elmúlt 24 órában. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara erről a Telegramon számolt be.

„Frissített információk szerint tegnap az oroszok 99 légicsapást hajtottak végre Ukrajna területén, 227 irányított légibombát dobva le – írta meg az interfaxcom.ua. Ezenkívül 7462 kamikaze drónt használtak a csapásméréshez, és 3838 támadást hajtottak végre csapataink állásai és településeink ellen, ebből 74-et többszörös rakétarendszerekből” – jelentette a vezérkar.