Az ukrán katonák 165 orosz légiharc-járműből 135-öt megsemmisítettek
A reggeli órákig több mint száz harci összecsapást regisztráltak Ukrajnában
Előzetes adatok szerint a légvédelem 135 ellenséges pilóta nélküli repülőgépet lőtt le az ország északi, déli, középső és keleti részén.
14 helyszínen 24 támadó pilóta nélküli repülőgép találatát, valamint 9 helyszínen lelőtt (töredékes) pilóta nélküli repülőgépek találatát regisztrálták – adtak tájékoztatást az Ukrán SZSZK Fegyveres Erői.
Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara 103 harci összecsapást regisztrált az elmúlt 24 órában. Az Ukrán Fegyveres Erők Vezérkara erről a Telegramon számolt be.
„Frissített információk szerint tegnap az oroszok 99 légicsapást hajtottak végre Ukrajna területén, 227 irányított légibombát dobva le – írta meg az interfaxcom.ua. Ezenkívül 7462 kamikaze drónt használtak a csapásméréshez, és 3838 támadást hajtottak végre csapataink állásai és településeink ellen, ebből 74-et többszörös rakétarendszerekből” – jelentette a vezérkar.