Az ICE-vitában Trump meghátrálása látszik

A minneapolisi halálos lövöldözés után ismét nőtt a nyilvános nyomás az amerikai kormányon.

Az országos tiltakozások hatására, amelyek Trump szigorú kitoloncolási politikája és a minneapolisi felfegyverzett rendfenntartók brutális fellépése ellen irányultak, az amerikai elnök kompromisszumkészséget jelez.

A minneapolisi polgármester egy Trump-tal folytatott telefonbeszélgetés után bejelentette, hogy keddtől néhány szövetségi tisztviselőt kivonnak a minnesotai nagyvárosból.

Halálos lövés Alex Pretti ellen

Szombaton az ápoló Alex Pretti-t lelőtték az utcán egy szövetségi tisztviselők által végrehajtott akció során az Egyesült Államok északi részén fekvő városban – annak ellenére, hogy a videofelvételek alapján nyilvánvalóan nem jelentett közvetlen veszélyt a rendfenntartókra.

Ez tovább fokozta a Trump-kormány iránti haragot. Még a Republikánus Párt tagjai között is kritikus hangok hallatszottak, a demokraták pedig költségvetési blokáddal fenyegetőznek.

Tim Walz minnesotai kormányzóval – aki Frey polgármesterhez hasonlóan demokrata – folytatott megbeszélés után Trump kormánya bejelentette, hogy a jövőben a keményvonalas Tom Homan fogja felügyelni a Minneapolisba több ezer fővel kiküldött szövetségi tisztviselők akcióit.

Az ICE bevándorlási hatóság korábbi ideiglenes vezetője már régóta felel Trump kiutasítási politikájának felügyeletéért.

Trumpnak félnie kell a „shutdown”-tól

Trump látszólagos engedékenységét azzal lehet magyarázni, hogy ő maga is az ellenzék kompromisszumkészségére van utalva. A demokraták felkarolták az utcán kialakult tiltakozási hullámot, és most az amerikai parlamentbe viszik.

A demokraták trükkje: azzal fenyegetőznek, hogy csak akkor fogadják el a költségvetési törvénycsomagot, ha a migrációs hatóságok számára elkülönített költségvetési forrásokat kivonják belőle. Így akarják egyelőre megakadályozni a kitoloncolási razziák finanszírozását.

Mivel pénteken lejár az USA átmeneti költségvetése, Trump és republikánusai kifuthatnak az időből. Ha nem sikerül megegyezni a demokratákkal, a kormányzati ügyek nagy része ismét leállna. Ilyen „leállás” már volt tavaly október és november között – ez volt a leghosszabb az USA történetében - írja a focus.de.

Parancsnok feltűnő kabátban

A médiában most bejelentett, vitatott határőrizeti parancsnok távozásával a legismertebb arca a harcias kitoloncolási akcióknak eltűnne a nyilvánosság elől.

Bovino Pretti halála után „áldozatnak” nevezte a szövetségi tisztviselőket, és az ICE tisztviselő által január elején ugyanabban a városban elkövetett, Renée Good amerikai állampolgár halálát okozó lövés ügyében sem mutatott túl sok bűntudatot. Rigorózus fellépése és feltűnő kabátja miatt kritikusai a náci módszerekhez és a hírhedt Gestapohoz hasonlították. Bovino ezt visszautasította.