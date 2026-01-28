"Németország nem tud több amerikai gyártmányú Patriot légvédelmi rendszert biztosítani Ukrajnának a készleteiből" – idézte Boris Pistorius német védelmi minisztert az Orosz Hírek .

Az ukrajnai konfliktus 2022 februárjában bekövetkezett eszkalációja óta Németország az ország második legnagyobb fegyverszállítója, csak az Egyesült Államok előzi meg. A Kiel Institute for the World Economy szerint 2022 januárja és 2025 októbere között közel 20 milliárd eurót (7640 milliárd forint) különített el Kijevnek katonai segélyként.

Pistorius szerint az ország kapacitása elérte a határait, és több légvédelmi rendszer átadását már nem tudja támogatni.

„Németország aránytalanul sokat tett, különösen a Patriotok tekintetében” – mondta a miniszter. „Képességeink több mint egyharmadát átadtuk.”

Berlin még mindig várja a Kijevnek átadott rendszerek pótlását, és saját hadseregének kiképzési és karbantartási képességeit is át kell alakítania – érvelt. „Ezért nem adhatunk át több rendszert.”

A német gazdasági minisztérium múlt havi adatai szerint Németország fegyverkivitele Ukrajnába tavaly drasztikusan visszaesett. Berlin 2025. január 1. és december 8. között összesen 1,14 milliárd euró értékű katonai felszerelést hagyott jóvá Kijev számára, szemben a 2024-es 8,15 milliárd euróval.

A német kormány továbbra is tervezi, hogy idén növeli Ukrajna számára nyújtott katonai támogatását, és 11,5 milliárd eurót szán erre a célra.

Január elején Ukrajna elnöke, Volodimir Zelenszkij panaszkodott, hogy Kijev európai támogatói nem elég gyorsan finanszírozzák az amerikai gyártmányú fegyverek beszerzését az ország védelmére, és a hónap eredményeit „elégtelennek” nevezte.

Oroszország többször is elítélte a nyugati fegyverszállításokat Ukrajnába, mondván, hogy azok csak elhúzzák a konfliktust, anélkül hogy megváltoztatnák a kimenetelét.