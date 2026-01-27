A NATO figyelmezteti Kijevet, hogy „a legkeményebb tél” vár rá

A NATO főtitkára, Mark Rutte figyelmeztetett, hogy Ukrajnát több mint egy évtizede nem látott „legkeményebb tél” várja, mivel az orosz légitámadások megzavarják az energiahálózatot.

Mark Rutte NATO-főtitkár: Donald Trump kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről

„Oroszország a polgári infrastruktúrát veszi célba, és ezzel hidegben hagyja az ukránokat – fűtés, világítás és víz nélkül” – mondta, és sürgette az Európai Parlamentet, hogy legyen rugalmas az uniós források felhasználásában, számol be az Independent.

Rutte szerint az USA vezette béketárgyalások folynak, és hozzátette, hogy a célnak egy békeszerződés vagy hosszú távú fegyverszünet megkötése kell lennie. Azt mondta: „Imádkozzunk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon”, majd gondoskodjunk arról, hogy Oroszország elnöke, Vlagyimir Putyin „soha, soha” többé ne támadja meg Ukrajnát.

Az Egyesült Államok állítása szerint Donald Trump elnök nem adta fel a békét, és továbbra is aktívan részt vesz a vasárnapi háromoldalú tárgyalások előkészítésében.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára megerősítette az elnök elkötelezettségét a béke iránt, miután Oroszország és Ukrajna tisztviselői kétnapos tárgyalásokra ültek össze Abu Dhabiban, amelyeket Kijev „konstruktívnak” minősített.

Volodimir Zelenszkij elnök szerint az Ukrajnáról szóló amerikai biztonsági megállapodás „100 százalékban készen áll” az aláírásra.