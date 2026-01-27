A CIA megvetné a lábát a Maduro utáni Venezuelában

A CIA csendben azon dolgozik, hogy állandó amerikai jelenlétet hozzon létre Venezuelában, élen járva a Trump-adminisztráció azon terveiben, hogy az újonnan szerzett befolyását gyakorolja az ország jövője felett, több, a tervet ismerő forrás szerint.

John Ratcliffe, a CIA igazgatója volt az első magas rangú Trump-tisztviselő, aki a Maduro-hadművelet után Venezuelába látogatott

A CIA és a Külügyminisztérium közötti tervezési megbeszélések középpontjában az állt, hogy milyen lesz az Egyesült Államok rövid és hosszú távú jelenléte Venezuelában, Nicolás Maduro elnök drámai elfogása után.

Míg a Külügyminisztérium lesz az elsődleges, hosszú távú amerikai diplomáciai jelenlét az országban, a Trump-adminisztráció valószínűleg nagymértékben a CIA-re fog támaszkodni a visszatérési folyamat megkezdésében a Maduro utáni venezuelai politikai átmenet és instabil biztonsági helyzet miatt – tették hozzá a források.

„Az állam tűzi ki a zászlót, de a CIA kezében van a befolyás” – mondta a CNN-nek egy, a tervezési folyamatot ismerő forrás, megjegyezve, hogy az ügynökség rövid távú céljai között szerepel a diplomáciai erőfeszítések – beleértve a helyiekkel való kapcsolatépítést – előkészítése és a biztonság garantálása.

Rövid távon az amerikai tisztviselők egy CIA-szárnyból működhetnek, mielőtt hivatalos nagykövetséget nyitnának, ami lehetővé teszi számukra, hogy informális kapcsolatokat létesítsenek a venezuelai kormány különböző frakcióinak tagjaival, valamint az ellenzéki személyiségekkel, és olyan harmadik feleket vegyenek célba, akik fenyegetést jelenthetnek – mondta a forrás, párhuzamot vonva az ügynökség ukrajnai munkájával.

Egy osztály felállítása az elsődleges prioritás. A diplomáciai megbeszélések előtt ez az osztály segíthet a kapcsolattartó csatornák létrehozásában a venezuelai hírszerzéssel

– mondta egy volt amerikai kormánytisztviselő, aki kapcsolatba lépett a venezuelaiakkal. A CIA erről egyelőre nem kívánt nyilatkozni.

Az Egyesült Államok rendszeresen küld CIA-igazgatókat vagy magas rangú hírszerző tisztviselőket különböző találkozókra a világ vezetőivel, hogy megvitassák az amerikai hírszerzési adatokon alapuló érzékeny ügyeket. John Ratcliffe, a CIA igazgatója volt az első magas rangú Trump-tisztviselő, aki a Maduro-hadművelet után Venezuelába látogatott, és a hónap elején találkozott Delcy Rodríguez ideiglenes elnökkel és katonai vezetőkkel.

Ratcliffe üzenetének egy része az új vezetésnek az útja során az volt, hogy Venezuela többé nem lehet biztonságos menedék Amerika ellenségei számára – írta meg a CNN.

A CIA valószínűleg felelős lesz azért, hogy tájékoztassa a venezuelai tisztviselőket az ellenfelekkel, köztük Kínával, Oroszországgal és Iránnal kapcsolatos releváns amerikai hírszerzési információkról – állítja egy másik, a folyamatban lévő tervezési megbeszéléseket ismerő forrás.

„Ha tájékoztatni fogják Venezuelát a Kínával, Oroszországgal és Iránnal kapcsolatos aggodalmakról, azt nem a Külügyminisztérium fogja megtenni. A DNI-nek (a Nemzeti Hírszerzés Igazgatójának Hivatala) kellene eldöntenie, hogy mit kell nyilvánosságra hozni, és akkor a hírszerző ügynökök tartanák a tájékoztatást” – mondta a volt tisztviselő.