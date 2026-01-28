Külföld
A brazil és a francia elnök az ENSZ megerősítését szeretnék
Ők így reagáltak a Béketanácsba szóló meghívóra
Trump Brazíliát és Franciaországot is meghívta a Béketanácsba, de Párizs visszautasította azt, Brazília pedig egyelőre nem mondott sem igent, sem nemet.
Lula szintén hivatalának közleménye szerint hétfőn Trumppal beszélt telefonon, és arra kérte, az általa kezdeményezett új szervezet szorítkozzon a Gázai övezet békéjének megteremtésére. A brazil elnök megismételte azt az álláspontját, hogy nagyon fontos lenne az ENSZ mélyreható reformja, ezen belül a Biztonsági Tanács állandó tagjainak bővítése. A brazil elnök megállapodott amerikai hivatali partnerével abban, Washingtonban találkoznak.