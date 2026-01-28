A brazil és a francia elnök az ENSZ megerősítését szeretnék

Luiz Inácio Lula da Silva brazil és Emmanuel Macron francia elnök egy órán át beszélt egymással kedden telefonon. "Egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni az ENSZ-t, valamint a békével és a biztonsággal kapcsolatos kezdeményezéseknek összhangban kell lenniük a az ENSZ Biztonsági Tanácsának mandátumával" - olvasható a brazil elnöki hivatal közleményében.

Trump Brazíliát és Franciaországot is meghívta a Béketanácsba, de Párizs visszautasította azt, Brazília pedig egyelőre nem mondott sem igent, sem nemet.

Lula szintén hivatalának közleménye szerint hétfőn Trumppal beszélt telefonon, és arra kérte, az általa kezdeményezett új szervezet szorítkozzon a Gázai övezet békéjének megteremtésére. A brazil elnök megismételte azt az álláspontját, hogy nagyon fontos lenne az ENSZ mélyreható reformja, ezen belül a Biztonsági Tanács állandó tagjainak bővítése. A brazil elnök megállapodott amerikai hivatali partnerével abban, Washingtonban találkoznak.