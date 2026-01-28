2026. január 28., szerda

Külföld

A brazil és a francia elnök az ENSZ megerősítését szeretnék

Ők így reagáltak a Béketanácsba szóló meghívóra

MH/MTI
 2026. január 28. szerda. 5:46
Luiz Inácio Lula da Silva brazil és Emmanuel Macron francia elnök egy órán át beszélt egymással kedden telefonon. "Egyetértettek abban, hogy meg kell erősíteni az ENSZ-t, valamint a békével és a biztonsággal kapcsolatos kezdeményezéseknek összhangban kell lenniük a az ENSZ Biztonsági Tanácsának mandátumával" - olvasható a brazil elnöki hivatal közleményében.

Luiz Inácio Lula da Silva brazil elnök egyelőre nem mondott sem igent, sem nemet a Béketanácsba szóló amerikai meghívóra
Fotó: AFP/Brazilian Presidency/Ricardo Stuckert

Trump Brazíliát és Franciaországot is meghívta a Béketanácsba, de Párizs visszautasította azt, Brazília pedig egyelőre nem mondott sem igent, sem nemet.

Lula szintén hivatalának közleménye szerint hétfőn Trumppal beszélt telefonon, és arra kérte, az általa kezdeményezett új szervezet szorítkozzon a Gázai övezet békéjének megteremtésére. A brazil elnök megismételte azt az álláspontját, hogy nagyon fontos lenne az ENSZ mélyreható reformja, ezen belül a Biztonsági Tanács állandó tagjainak bővítése. A brazil elnök megállapodott amerikai hivatali partnerével abban, Washingtonban találkoznak.

