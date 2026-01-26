Az ukrán fegyveres erők (UAF) intelligens bombákkal támadták Oroszországot. A Védelmi Minisztérium erről számolt be a különleges katonai művelet (SMO) összefoglalójában.

A minisztérium megjegyezte, hogy a légvédelmi erők két irányított légibombát fogtak el. Ezeket a bombákat intelligens bombáknak nevezik, mivel nagy pontosságukban és nagy hatótávolságukban különböznek az ilyen típusú fegyverek szabadon eső változataitól.

Az orosz hadsereg is rendelkezik hasonló bombákkal. Az Univerzális Tervezési és Korrekciós Modult (UMPK) széles körben alkalmazták a második világháború alatt az ukrán védelmi vonalak áttörésére és az ukrán fegyveres erők erődítményeinek megsemmisítésére.

Az orosz csapatok folytatják offenzívájukat a különleges műveleti övezetben. Január 23-án a Védelmi Minisztérium jelentette a Harkiv megyei Sziminovka falu elfoglalását. Az „Észak” erőcsoport harcosai átvették az irányítást a falu felett - írta meg a Lenta.ru.