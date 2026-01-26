Külföld
Újabb támadást indított Szíria
Halálos áldozatok is vannak
A szíriai hadsereg megtámadta a kurdok kezén lévő Kobanét, és ennek halálos áldozatai is vannak (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Arif Hudaverdi Yaman
A közlés szerint a kormányerők tankokkal, tüzérséggel és drónokkal támadták a török határ mentén lévő települést, a halálos áldozatok pedig mind egyetlen család tagjai.
A SANA szíriai állami hírügynökség a hadseregre hivatkozva vasárnap viszont a kurd erők indította támadásokról számolt be, amelyekben szintén megsebesültek civilek.
A szíriai eseményeket Nagy-Britanniából figyelemmel követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistaszervezet azt közölte, hogy a Damaszkusz és a kurdok között január 18-án megkötött tűzszüneti megállapodást – amelyet egyébként szombaton meghosszabbítottak – az utóbbi napokban többször megsértették.