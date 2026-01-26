2026. január 27., kedd

Előd

Újabb támadást indított Szíria

Halálos áldozatok is vannak

MH/ MTI
 2026. január 26. hétfő. 23:13
A szíriai kormányerők megtámadták az ország délkeleti részén lévő Kobane várost és környékét, az offenzívában öt civil meghalt, további öt pedig megsebesült – közölte hétfőn a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciaszövetség.

A szíriai hadsereg megtámadta a kurdok kezén lévő Kobanét, és ennek halálos áldozatai is vannak (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Arif Hudaverdi Yaman

A közlés szerint a kormányerők tankokkal, tüzérséggel és drónokkal támadták a török határ mentén lévő települést, a halálos áldozatok pedig mind egyetlen család tagjai.

A SANA szíriai állami hírügynökség a hadseregre hivatkozva vasárnap viszont a kurd erők indította támadásokról számolt be, amelyekben szintén megsebesültek civilek.

A szíriai eseményeket Nagy-Britanniából figyelemmel követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű aktivistaszervezet azt közölte, hogy a Damaszkusz és a kurdok között január 18-án megkötött tűzszüneti megállapodást – amelyet egyébként szombaton meghosszabbítottak – az utóbbi napokban többször megsértették.

