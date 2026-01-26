Újabb összetűzés Venezuela és az Egyesült Államok között

Delcy Rodríguez, Venezuela ügyvezető elnöke vasárnap azt mondta, hogy „elege” van Washington utasításaiból, miközben az ország egyesítésén dolgozik, miután az Egyesült Államok elfogta Nicolás Maduro volt vezetőt.

Rodríguez nehéz helyzetben van, mióta az Egyesült Államok támogatja az ország ideiglenes vezetésében; igyekezett egyensúlyozni a Maduro-hűségesek otthoni támogatása és a Fehér Ház között.

Most, közel egy hónappal új szerepkörének kezdete után, Rodríguez visszaszorította az amerikai érdekeket a folyamatos nyomás közepette, beleértve a Venezuelával szembeni olajtermelés újraindítását követelő sorozatos követeléseket.

„Elég volt már Washington utasításaiból a venezuelai politikusokkal szemben” – mondta egy olajmunkásokból álló csoportnak Puerto La Cruz városában, a Venezolana de Televisión állami csatorna által közvetített eseményen.

„A venezuelai politika oldja meg a nézeteltéréseinket és belső konfliktusainkat. Ez a köztársaság nagyon súlyos árat fizetett azért, hogy szembe kellett néznie a fasizmus és a szélsőségesség következményeivel hazánkban.”

A Fehér Ház folyamatos nyomást gyakorol Venezuelára, mióta Maduro-t és feleségét, Cilia Florest január elején egy razzia során elfogták, és az Egyesült Államokba vitték, ahol a volt vezető ellen vádat emeltek.

Rodríguez, Maduro korábbi helyettese az elmúlt hetekben azt állította, hogy az Egyesült Államok nem kormányozza Venezuelát, de ehhez hasonlóan nem is törekedett konfrontációra Washingtonnal.

Donald Trump amerikai elnök azt állította, hogy az Egyesült Államok irányítani fogja Venezuelát Maduro elfogása után, de később Rodríguezt támogatta az ország ideiglenes vezetőjeként.

A CNN megkereste a Fehér Házat, hogy kommentálják Rodríguez legutóbbi kijelentését.

Stabilitás keresése

Az elmúlt 25 évben az olajban gazdag Venezuela folyamatos konfrontációban állt az Egyesült Államokkal. Maduro megbuktatása után azonban Washington most stabil hatalmi forrást kíván biztosítani Caracasban.

Belsőleg az ország továbbra is megosztott Maduro-hűségesek, baloldali ellenzék és a „Chavistas No-Maduristák” – a néhai Hugo Chávez támogatói, akik elutasítják Madurót – között.

Napokkal azután, hogy az Egyesült Államok január elején Caracasra csapott le, a Trump-adminisztráció számos követelést vázolt fel, amelyekkel Venezuelának el kell fogadnia, beleértve a kapcsolatok megszakítását Kínával, Iránnal, Oroszországgal és Kubával, valamint az olajtermelésben az Egyesült Államokkal való kizárólagos partnerség beleegyezését – mondta két magas rangú Fehér Ház-tisztviselő akkoriban a CNN-nek.

Rodríguez várhatóan a Trump-adminisztrációt és az amerikai olajtársaságokat is prioritásként fogja kezelni a jövőbeli olajeladások tekintetében.

Venezuela fő gazdasági hajtóereje az olaj. Az ország rendelkezik a világ legnagyobb extranehéz nyersolaj-készleteivel, amely egy összetettebb és drágább finomítási eljárást igényel, de kompatibilis az amerikai finomítókkal.