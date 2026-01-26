Külföld
Trump vizsgálatot ígér a minneapolisi ápoló halálával kapcsolatban
Azt javasolták az elnöknek, hogy fontolja meg a bevándorlási ügynökök kivonását
A Wall Street Journalnak adott nyilatkozatában Trump azt is jelezte, hogy végül kivonja ügynökeit a városból. De nem adott meg határidőt erre vonatkozóan.
Vasárnap folytatódtak a tüntetések Minneapolisban és más amerikai városokban, miközben Tim Walz, Minnesota kormányzója arra figyelmeztetett, hogy Amerika „fordulóponthoz” érkezett.
Az incidenssel – az elmúlt hetekben a második halálos kimenetelű amerikai állampolgár elleni lövöldözéssel – kapcsolatos tények heves vitákat váltottak ki, újabb konfrontációt szítva az állami és szövetségi tisztviselők között.
A kormányzat megvédte a Prettit lelőtt rendőrt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter azt nyilatkozta, hogy Prettit azért lőtték le, mert „lengette” a fegyverét.
A helyi hatóságok tagadják ezt, hozzátéve, hogy a fegyvert legálisan regisztrálták, és Prettit a lőfegyver eltávolítása után lőtték le.
Pretti családja azt is elmagyarázta, hogy a férfinak volt egy kézifegyvere, és engedélye volt rejtett kézifegyver viselésére Minnesotában – de soha nem tudták, hogy valaha is hordott volna ilyet.
A helyi rendőrség szerint a férfi törvényes fegyvertulajdonos volt, és rendelkezett engedéllyel. Minnesotában legális nyilvános helyen kézifegyvert hordani, ha a tulajdonosnak van engedélye.
A Wall Street Journal arról számolt be, hogy Trumpot kétszer is megkérdezték közvetlenül arról, hogy az ügynök helyesen cselekedett-e az incidens során. Trump így válaszolt: „Vizsgáljuk, mindent áttekintünk, és határozottan fogunk kiállni.”
Azt is mondta az újságnak: „Nem szeretek semmilyen lövöldözést. Nem szeretem.” Hozzátette: „De azt sem szeretem, amikor valaki egy tüntetésre megy, és van egy nagyon erős, teljesen töltött fegyvere. Az sem jó jel.”
A Trump-adminisztrációra nyomás nehezedik néhány prominens republikánus részéről, akik csatlakoztak az ellenzéki demokratákhoz, és széleskörű vizsgálatot követeltek.
Renee Good ügyében is zajlik még a nyomozás, aki az első amerikai állampolgár volt, akit szövetségi ügynök lőtt agyon Minneapolisban a hónap elején. Az esetet az FBI vizsgálja, miután minnesotai tisztviselők visszavonultak a szövetségi személyzettel kirobbant vita miatt.
Úgy tűnik, újabb vita bontakozhat ki a második halálos kimenetelű lövöldözés kivizsgálása során. Vasárnap Brian O'Hara, Minneapolis rendőrfőnöke a BBC-nek elmondta, hogy a szövetségi ügynökök megakadályozták az állami tisztviselők hozzáférését a helyszínhez, annak ellenére, hogy házkutatási parancsot szereztek.
Hozzátette, hogy Minnesota állam minden szintű bűnüldöző szerve „évek óta” együttműködik a szövetségi bűnüldöző szervekkel, és hogy a minnesotai helyzet kibontakozása akadályozza a hatóságokat abban, hogy folytassák az ilyen jellegű nyomozásokat.
Szövetségi ügynökök szombaton lelőtték Prettit Minneapolisban, azóta pedig videofelvételek láttak napvilágot, amelyeken látható egy dulakodás a határőrök és Pretti között közvetlenül a lövöldözés előtt.
A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint az ügynökök önvédelemből lőttek, miután Pretti, akinél állításuk szerint kézifegyver volt, ellenállt a lefegyverzési kísérletüknek.
Szemtanúk, helyi tisztviselők és az áldozat családja is cáfolták ezt a beszámolót, rámutatva, hogy telefon volt a kezében, nem fegyver.
Greg Bovino, az amerikai határőrség parancsnoka korábban azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés idején a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei egy „célzott” művelet során keresték Jose Huerta Chuma nevű férfit, és hogy Chuma bűnügyi előélete magában foglalja a családon belüli erőszakot, a szándékos testi sértést és a rendzavarást.
A Minnesotai Büntetés-végrehajtási Hivatal (DOC) azóta cáfolta ezeket az állításokat, és kijelentette, hogy Huerta soha nem volt a Minnesotai Büntetés-végrehajtási Hivatal őrizetében, és a nyilvános nyilvántartások csak több mint egy évtizeddel ezelőtti, vétségi szintű közlekedési szabálysértéseket tartalmaznak.
Az események miatt aggodalmának hangot adó republikánusok között van Kevin Stitt, Oklahoma kormányzója, aki a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy az emberek a televízióban nézik, ahogy amerikai honfitársaikat lelövik, és hogy a „szövetségi taktikák és az elszámoltathatóság” egyre nagyobb aggodalomra ad okot a választók számára.
Bill Cassidy szenátor azt nyilatkozta, hogy a második halálos lövöldözés kivizsgálásában szövetségi és állami tisztviselőket is be kell vonni. Azt mondta, a lövöldözés „hihetetlenül nyugtalanító” volt, és hogy „az ICE és a DHS hitelessége forog kockán”.
James Comer kongresszusi képviselő, Trump szövetségese azt javasolta az elnöknek, hogy fontolja meg a bevándorlási ügynökök kivonását Minneapolisból, mivel „fennáll az esélye annak, hogy további ártatlan életeket veszítsenek”.
A kongresszusi demokraták a maguk részéről azzal fenyegetőztek, hogy blokkolják a kulcsfontosságú kormányzati finanszírozási csomagot, ha az a Belbiztonsági Minisztériumnak (DHS) szánt forrásokat tartalmaz – ezzel felvetve a szövetségi kormány újabb leállásának lehetőségét.
Bill Clinton és Barack Obama, a Demokrata Párt korábbi elnökei is bírálták a minneapolisi helyzetet, előbbi a minneapolisi eseményeket „szörnyű jeleneteknek” nevezte, „amelyekről soha nem gondoltam volna, hogy Amerikában megtörténhetnek”.
A jellemzően Trump-párti Nemzeti Lőfegyverszövetség (NRA) szintén fellép Trump ellen, és más amerikai fegyverlobbicsoportokhoz csatlakozva teljes körű vizsgálatot követel. Egy közleményben azt állították: „A közvéleménynek meg kell várnia a teljes körű vizsgálatot, nem pedig általánosítania és démonizálnia a törvénytisztelő polgárokat.”
A hétvégén több megemlékezést is tartottak Pretti emlékére a városban.
A 69 éves Pege Miller, aki egy életen át a városban lakott, vasárnap délután azok között volt, akik lerótták tiszteletüket a városban, és tiltakoztak a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ellen.
„Elegem van a tiltakozásból” – mondta a BBC-nek. „Nem értjük, hogyan történhetett ez. Miért hagyjuk, hogy ez megtörténjen?”
A tüntetők minden korosztályból azt skandálták, hogy „Nincs több jó Minnesota – sztrájkol Minneapolis!” és „Az ICE-t ki kell vinni!”, mielőtt megindultak volna a város utcáin.
„Ez nem az az Amerika, amiért harcoltam” – mondta egy férfi, akivel a BBC beszélt, és aki névtelenséget kért.
A tüntetések átterjedtek más amerikai városokra is, köztük New Yorkra, Chicagóra, Los Angelesre és San Franciscóra.
Több mint 60 minnesotai székhelyű vállalat, köztük a 3M, a Best Buy és a Target vezérigazgatói is nyílt levelet írtak alá, amelyben a „feszültségek azonnali enyhítésére”, valamint a helyi és szövetségi tisztviselők „együttműködésére szólítottak fel a valódi megoldások megtalálása érdekében”.