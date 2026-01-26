Trump vizsgálatot ígér a minneapolisi ápoló halálával kapcsolatban

Donald Trump amerikai elnök azt nyilatkozta, hogy kormánya „mindent felülvizsgál”, miután szombaton bevándorlási ügynökök lelőtték a 37 éves Alex Pretti intenzív osztályos ápolót Minneapolisban.

Tüntetők gyűlnek össze a Michigan Avenue-n egy heves hóvihar alatt, hogy tiltakozzanak az amerikai bevándorlási és vámhatóság (ICE) és a vám- és határőrség (CBP) ellen Chicagóban

A Wall Street Journalnak adott nyilatkozatában Trump azt is jelezte, hogy végül kivonja ügynökeit a városból. De nem adott meg határidőt erre vonatkozóan.

Vasárnap folytatódtak a tüntetések Minneapolisban és más amerikai városokban, miközben Tim Walz, Minnesota kormányzója arra figyelmeztetett, hogy Amerika „fordulóponthoz” érkezett.

Az incidenssel – az elmúlt hetekben a második halálos kimenetelű amerikai állampolgár elleni lövöldözéssel – kapcsolatos tények heves vitákat váltottak ki, újabb konfrontációt szítva az állami és szövetségi tisztviselők között.

A kormányzat megvédte a Prettit lelőtt rendőrt. Kristi Noem belbiztonsági miniszter azt nyilatkozta, hogy Prettit azért lőtték le, mert „lengette” a fegyverét.

A helyi hatóságok tagadják ezt, hozzátéve, hogy a fegyvert legálisan regisztrálták, és Prettit a lőfegyver eltávolítása után lőtték le.

Pretti családja azt is elmagyarázta, hogy a férfinak volt egy kézifegyvere, és engedélye volt rejtett kézifegyver viselésére Minnesotában – de soha nem tudták, hogy valaha is hordott volna ilyet.

A helyi rendőrség szerint a férfi törvényes fegyvertulajdonos volt, és rendelkezett engedéllyel. Minnesotában legális nyilvános helyen kézifegyvert hordani, ha a tulajdonosnak van engedélye.

A Wall Street Journal arról számolt be, hogy Trumpot kétszer is megkérdezték közvetlenül arról, hogy az ügynök helyesen cselekedett-e az incidens során. Trump így válaszolt: „Vizsgáljuk, mindent áttekintünk, és határozottan fogunk kiállni.”

Azt is mondta az újságnak: „Nem szeretek semmilyen lövöldözést. Nem szeretem.” Hozzátette: „De azt sem szeretem, amikor valaki egy tüntetésre megy, és van egy nagyon erős, teljesen töltött fegyvere. Az sem jó jel.”

A Trump-adminisztrációra nyomás nehezedik néhány prominens republikánus részéről, akik csatlakoztak az ellenzéki demokratákhoz, és széleskörű vizsgálatot követeltek.

Renee Good ügyében is zajlik még a nyomozás, aki az első amerikai állampolgár volt, akit szövetségi ügynök lőtt agyon Minneapolisban a hónap elején. Az esetet az FBI vizsgálja, miután minnesotai tisztviselők visszavonultak a szövetségi személyzettel kirobbant vita miatt.

Úgy tűnik, újabb vita bontakozhat ki a második halálos kimenetelű lövöldözés kivizsgálása során. Vasárnap Brian O'Hara, Minneapolis rendőrfőnöke a BBC-nek elmondta, hogy a szövetségi ügynökök megakadályozták az állami tisztviselők hozzáférését a helyszínhez, annak ellenére, hogy házkutatási parancsot szereztek.

Hozzátette, hogy Minnesota állam minden szintű bűnüldöző szerve „évek óta” együttműködik a szövetségi bűnüldöző szervekkel, és hogy a minnesotai helyzet kibontakozása akadályozza a hatóságokat abban, hogy folytassák az ilyen jellegű nyomozásokat.

Szövetségi ügynökök szombaton lelőtték Prettit Minneapolisban, azóta pedig videofelvételek láttak napvilágot, amelyeken látható egy dulakodás a határőrök és Pretti között közvetlenül a lövöldözés előtt.

A Belbiztonsági Minisztérium (DHS) közlése szerint az ügynökök önvédelemből lőttek, miután Pretti, akinél állításuk szerint kézifegyver volt, ellenállt a lefegyverzési kísérletüknek.

Szemtanúk, helyi tisztviselők és az áldozat családja is cáfolták ezt a beszámolót, rámutatva, hogy telefon volt a kezében, nem fegyver.

Greg Bovino, az amerikai határőrség parancsnoka korábban azt nyilatkozta, hogy a lövöldözés idején a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ügynökei egy „célzott” művelet során keresték Jose Huerta Chuma nevű férfit, és hogy Chuma bűnügyi előélete magában foglalja a családon belüli erőszakot, a szándékos testi sértést és a rendzavarást.

A Minnesotai Büntetés-végrehajtási Hivatal (DOC) azóta cáfolta ezeket az állításokat, és kijelentette, hogy Huerta soha nem volt a Minnesotai Büntetés-végrehajtási Hivatal őrizetében, és a nyilvános nyilvántartások csak több mint egy évtizeddel ezelőtti, vétségi szintű közlekedési szabálysértéseket tartalmaznak.

Az események miatt aggodalmának hangot adó republikánusok között van Kevin Stitt, Oklahoma kormányzója, aki a CNN-nek azt nyilatkozta, hogy az emberek a televízióban nézik, ahogy amerikai honfitársaikat lelövik, és hogy a „szövetségi taktikák és az elszámoltathatóság” egyre nagyobb aggodalomra ad okot a választók számára.

Bill Cassidy szenátor azt nyilatkozta, hogy a második halálos lövöldözés kivizsgálásában szövetségi és állami tisztviselőket is be kell vonni. Azt mondta, a lövöldözés „hihetetlenül nyugtalanító” volt, és hogy „az ICE és a DHS hitelessége forog kockán”.

James Comer kongresszusi képviselő, Trump szövetségese azt javasolta az elnöknek, hogy fontolja meg a bevándorlási ügynökök kivonását Minneapolisból, mivel „fennáll az esélye annak, hogy további ártatlan életeket veszítsenek”.

A kongresszusi demokraták a maguk részéről azzal fenyegetőztek, hogy blokkolják a kulcsfontosságú kormányzati finanszírozási csomagot, ha az a Belbiztonsági Minisztériumnak (DHS) szánt forrásokat tartalmaz – ezzel felvetve a szövetségi kormány újabb leállásának lehetőségét.

Bill Clinton és Barack Obama, a Demokrata Párt korábbi elnökei is bírálták a minneapolisi helyzetet, előbbi a minneapolisi eseményeket „szörnyű jeleneteknek” nevezte, „amelyekről soha nem gondoltam volna, hogy Amerikában megtörténhetnek”.

A jellemzően Trump-párti Nemzeti Lőfegyverszövetség (NRA) szintén fellép Trump ellen, és más amerikai fegyverlobbicsoportokhoz csatlakozva teljes körű vizsgálatot követel. Egy közleményben azt állították: „A közvéleménynek meg kell várnia a teljes körű vizsgálatot, nem pedig általánosítania és démonizálnia a törvénytisztelő polgárokat.”

A hétvégén több megemlékezést is tartottak Pretti emlékére a városban.

A 69 éves Pege Miller, aki egy életen át a városban lakott, vasárnap délután azok között volt, akik lerótták tiszteletüket a városban, és tiltakoztak a Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) ellen.

„Elegem van a tiltakozásból” – mondta a BBC-nek. „Nem értjük, hogyan történhetett ez. Miért hagyjuk, hogy ez megtörténjen?”

A tüntetők minden korosztályból azt skandálták, hogy „Nincs több jó Minnesota – sztrájkol Minneapolis!” és „Az ICE-t ki kell vinni!”, mielőtt megindultak volna a város utcáin.

„Ez nem az az Amerika, amiért harcoltam” – mondta egy férfi, akivel a BBC beszélt, és aki névtelenséget kért.

A tüntetések átterjedtek más amerikai városokra is, köztük New Yorkra, Chicagóra, Los Angelesre és San Franciscóra.

Több mint 60 minnesotai székhelyű vállalat, köztük a 3M, a Best Buy és a Target vezérigazgatói is nyílt levelet írtak alá, amelyben a „feszültségek azonnali enyhítésére”, valamint a helyi és szövetségi tisztviselők „együttműködésére szólítottak fel a valódi megoldások megtalálása érdekében”.