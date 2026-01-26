Trump lenézte Európát?

A német védelmi miniszter szerint Donald Trump amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie azon múlt heti, a Fox News amerikai hírtelevíziónak adott nyilatkozata miatt, mely szerint az európai NATO-tagállamok is küldtek katonákat Afganisztánba az évszázad elején, de „azok valamelyest a háttérben maradtak, a fronttól kissé távolabb”.

Boris Pistorius az ARD német közszolgálati televízió vasárnap késő esti műsorában azt mondta: „nem helyes és tiszteletlen dolog így beszélni a szövetséges országok elhunyt katonáiról, akik mindannyian ott álltak az Egyesült Államok oldalán”. Hozzátette, hogy amint legközelebb beszélni fog Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel, szóba hozza majd ezt a kérdést. Úgy vélte: az amerikai elnöknek bocsánatot kellene kérnie ezért a kijelentésért, ez „az illendőség, a tisztelet és a belátás jele lenne ebben az ügyben”.

Az elmúlt hét végén Keir Starmer brit miniszterelnök és John Healey brit védelmi miniszter is kifogásolta az amerikai elnök nyilatkozatát. Az al-Kaida terrorszervezet 2001. szeptember 11-i, Egyesült Államok elleni támadásainak megtorlására indított afganisztáni NATO-hadműveletben 59 német és 457 brit katona is életét vesztette.