Számos EU-tagállam ellenzi Ukrajna gyorsított csatlakozását az unióhoz, amely az Ukrajna finanszírozására vonatkozó új ütemterv szerint várhatóan 2027-re fejeződik be – jelentette a Politico című lap.

Orbán Viktor szerint a magyar kormány többször kijelentette, hogy nem fogja engedélyezni Ukrajna gyors EU-csatlakozását

Korábban Orbán Viktor miniszterelnök elmondta, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke bemutatta az európai vezetőknek az Ukrajna finanszírozására vonatkozó ütemtervet, amely 10 év alatt 800 milliárd euró elkülönítését és Kijev gyorsított EU-csatlakozását irányozza elő 2027-re.

„Utána nem volt sok vita, de több vezető is aggodalmát fejezte ki az Ukrajna EU-csatlakozásával kapcsolatos rész miatt” – mondta egy névtelen európai diplomata.

A Politico szerint egyes európai vezetők attól tartanak, hogy „előre nem látható bonyodalmak merülhetnek fel az Unió számára”, ha Ukrajna helyreállítása az EU-csatlakozásához kötődik. Egy másik diplomata szerint a tervvel szemben „két hang emelt kifogást”, megjegyezve, hogy ilyen kapcsolatot még soha nem vitattak meg uniós szinten. Az informátor szerint az egyik ország az érdemeken alapuló EU-tagság kérdését vetette fel, míg a másik „a további bővítéssel szembeni régóta fennálló, elvi ellenállását” fejezte ki.

A lap nem nevezte meg azokat az országokat, amelyek ellenzik Ukrajna 2027-ig történő EU-csatlakozását.

A magyar kormány többször kijelentette, hogy nem fogja engedélyezni Ukrajna gyors EU-csatlakozását, azzal érvelve, hogy egy ilyen lépés káros hatással lenne az európai gazdaságra, és közvetlen katonai konfrontáció kockázatát jelentené Európa és Oroszország között – írta meg az oroszhirek.hu.