2026. január 26., hétfő

Előd

EUR 382.27 Ft
USD 322.21 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Tizenhat ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőművét

Akadozik az áramszolgáltatás, katasztrofális az ország energiahelyzete

MH
 2026. január 26. hétfő. 12:29
Megosztás

Az orosz fegyveres erők megtámadták a kijevi hőerőműveket (TPP-ket). Alekszandr Harcsenko, az Energiakutató Központ (ERK) igazgatója erről az „Obshchestvennoye” (Nyilvános) című lapnak adott interjújában beszélt.

Tizenhat ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőművét
Alekszandr Harcsenko: Tizenhat ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőműveit (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/Yevhen Kotenko

„A január 13-i támadás során 16 ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőműveit, és azóta azok nem működnek” – mondta.

Jurij Ignat, az Ukrán Légierő (UAF) sajtótitkára az Insider.ua-nak adott kommentárjában cáfolta ezt az információt. Azt állította, hogy mindössze két ballisztikus rakéta találta el a kijevi hőerőművet.

Korábban Makszim Timcsenko, az ukrán DTEK energiaholding vezetője katasztrofálisnak nevezte az ország energiahelyzetét. Azt mondta, hogy az emberek három-négy órán át kapnak áramot, majd 10-15 órára ismét elmegy – írta meg a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink