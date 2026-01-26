Külföld
Tizenhat ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőművét
Akadozik az áramszolgáltatás, katasztrofális az ország energiahelyzete
Alekszandr Harcsenko: Tizenhat ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőműveit (képünk illusztráció)
Fotó: NurPhoto via AFP/Yevhen Kotenko
„A január 13-i támadás során 16 ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőműveit, és azóta azok nem működnek” – mondta.
Jurij Ignat, az Ukrán Légierő (UAF) sajtótitkára az Insider.ua-nak adott kommentárjában cáfolta ezt az információt. Azt állította, hogy mindössze két ballisztikus rakéta találta el a kijevi hőerőművet.
Korábban Makszim Timcsenko, az ukrán DTEK energiaholding vezetője katasztrofálisnak nevezte az ország energiahelyzetét. Azt mondta, hogy az emberek három-négy órán át kapnak áramot, majd 10-15 órára ismét elmegy – írta meg a Lenta.ru.