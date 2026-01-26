Az orosz fegyveres erők megtámadták a kijevi hőerőműveket (TPP-ket). Alekszandr Harcsenko, az Energiakutató Központ (ERK) igazgatója erről az „Obshchestvennoye” (Nyilvános) című lapnak adott interjújában beszélt.

„A január 13-i támadás során 16 ballisztikus rakéta találta el Kijev hőerőműveit, és azóta azok nem működnek” – mondta.

Jurij Ignat, az Ukrán Légierő (UAF) sajtótitkára az Insider.ua-nak adott kommentárjában cáfolta ezt az információt. Azt állította, hogy mindössze két ballisztikus rakéta találta el a kijevi hőerőművet.

Korábban Makszim Timcsenko, az ukrán DTEK energiaholding vezetője katasztrofálisnak nevezte az ország energiahelyzetét. Azt mondta, hogy az emberek három-négy órán át kapnak áramot, majd 10-15 órára ismét elmegy – írta meg a Lenta.ru.