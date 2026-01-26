Támogatja Moldova uniós csatlakozását Lengyelország

A kétoldalú tárgyalásokat követő sajtókonferencián Nawrocki aláhúzta: Varsó támogatja Moldovát az európai uniós tagság felé vezető úton, ez a lengyel államfő és a kormány közös álláspontja.

Felidézte: sok szakértői vélemény ellenére Moldova a tavalyi parlamenti választásokon „megvédte a demokráciát”, ezért is „példaként szolgálhat a világ számos országa számára abban, miképp lehet kiszabadulni Oroszország befolyási övezetéből”. Chisinau ebben a tekintetben Lengyelország „teljes támogatását élvezi” – jegyezte meg Nawrocki.

Beszámolt arról is, hogy moldovai kollégájával a transzatlanti kapcsolatokat is megvitatták, és megegyeztek abban, hogy az Egyesült Államok egész Európa, ezen belül a közép- és kelet-európai térség biztonságának záloga.

Maia Sandu Moldova megbízható uniós támogatójának nevezte Lengyelországot, hazája uniós csatlakozását pedig a biztonság, a demokrácia és a szabadság garanciájának nevezte.

Felidézte: amikor Oroszország megtámadta Ukrajnát, Moldova teljes mértékben az orosz gázimporttól függött. Az európai partnerek, ezen belül Lengyelország támogatásának köszönhetően az ország jelenleg egyáltalán nem szerez be orosz gázt, és az Oroszországgal folytatott kereskedelem Moldova külkereskedelmének kevesebb mint 4 százalékát teszi ki – emelte ki Sandu.