Szakértők veszélyes vegyi fegyverekkel való eszkalációtól tartanak

A Times szerint a Vlagyimir Putyin-t az Ukrajnában régóta patthelyzetben lévő háború arra késztetheti, hogy vegyi tömegpusztító fegyvereket alkalmazzon. A háború kezdete óta Oroszország már közel 10 000 alkalommal vetett be vegyi harci anyagokat, ebből több mint 6000 esetben csak az elmúlt évben. Ezekben az esetekben elsősorban könnygázgránátokat használtak.

Rejtett vegyi fegyverek gyanúja

A Times szerint a brit titkosszolgálat attól tart, hogy az eddig alkalmazott vegyi anyagok csak egy töredékét képezik az orosz vegyi fegyverarzenálnak.

Már Alekszandr Navalnij 2020-as megmérgezése után kiderült, hogy Oroszország a Novicsok ideggáz fejlesztési programját a hivatalosan bejelentett befejezés után is folytatta. A programban részt vevő tudósokat polgári intézményekbe helyezték át, hogy orvosi és ipari kutatások leple alatt folytathassák munkájukat.

Hamish de Bretton-Gordon, a NATO kémiai, biológiai és nukleáris veszélyekkel foglalkozó gyorsreagálású zászlóaljának volt parancsnoka a Timesnak nyilatkozva elmondta: „Feltételezhető, hogy Oroszország vegyi fegyverprogramja továbbra is létezik.” Ez komoly aggodalomra ad okot.

Brit tábornok szerint nagy kockázatot jelent Oroszország számára

Richard Barrons tábornok, a brit hadsereg volt parancsnoka azonban úgy véli, hogy a halálos vegyi fegyverek bevetése kockázatos vállalkozás Moszkva számára. „Felhívja magára a figyelmet egy háborús bűncselekménnyel, megtorlást kockáztat és esetleg veszélybe sodorja saját csapatait olyan tényezők miatt, mint a szélirány” – mondta Barrons a Times szerint.

Ennek ellenére a kísértés, hogy bevetésre kerüljön, növekedhet, ha Putyin Oroszország nemzeti létezését veszélyben látja. Moszkva tagadja a vádakat és azt állítja, hogy Ukrajna többször is bevetett vegyi anyagokat.