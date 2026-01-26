Nincs visszaút? - Rutte szerint folytatni kell Ukrajna felfegyverezését

Létfontosságú, hogy fennmaradjon az Ukrajnába irányuló katonai szállítások folyamatos áramlása, hogy Ukrajna folytatni tudja a harcot, és meg tudja védeni lakosságát, mert nincs más alternatíva – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár hétfőn az Európai Parlament szakbizottsági meghallgatásán Brüsszelben.

Mark Rutte NATO-főtitkár: Donald Trump kezdeményezésére a NATO-n belül munka kezdődik a teljes Északi-sarkvidék védelmének növeléséről

Rutte emlékeztetett: hamarosan a negyedik évfordulója lesz annak, hogy Oroszország teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, és az idei tél különösen kemény az ukránok számára, miközben az orosz támadások továbbra is a polgári infrastruktúrát és a nagyvárosokat veszik célba.

„Az ukránok fűtés, világítás és víz nélkül élnek, szó szerint a fagyban” – fogalmazott Rutte.

A NATO-főtitkár szerint, miközben az Egyesült Államok vezetésével béketárgyalások zajlanak, Európa is aktívan részt vesz a biztonsági garanciák kidolgozásában. A „tettre készek koalíciója”, amelyet Franciaország és az Egyesült Királyság vezet, azon dolgozik, hogy egy esetleges békemegállapodás után megfelelő biztonsági erők és garanciák védjék Ukrajnát.

Rutte hangsúlyozta: a NATO katonai támogatása a békefolyamat alatt is folytatódik, többek között a katonai koordinációs PEARL kezdeményezésen keresztül. Mint mondta, jelenleg több milliárd dollár értékű amerikai katonai felszerelés áramlik Ukrajnába a szövetségesek és partnerek finanszírozásával.

Rutte szerint Ukrajna 2026-ra a nemzetközi donoroktól összesen valamivel több mint 60 milliárd dollár értékű katonai támogatási igényt jelzett előre. Ennek teljesítésében kulcsszerepet játszik az amerikai fegyverszállítások fenntartása, valamint a kétoldalú támogatások és olyan kezdeményezések, mint a cseh lőszerprogram.

A főtitkár üdvözölte az Európai Unió szerepvállalását is, külön kiemelve a 90 milliárd eurós hitelcsomagot, amely szerinte jelentős mértékben hozzájárul Ukrajna biztonságához és jövőbeli jólétéhez. Ugyanakkor arra kérte az EU-t, hogy a források felhasználásában biztosítson nagyobb rugalmasságot, és ne legyen túlzottan korlátozó.

Rutte végül hangsúlyozta: Európának és Kanadának nagyobb felelősséget kell vállalnia saját biztonságáért, mert „az az idő, amikor az Egyesült Államok viselte a teher nagy részét, már véget ért”.

Hölvényi György, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) európai parlamenti képviselője a szakbizottsági meghallgatáson azt mondta, hogy a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács elsőre szokatlannak vagy nehezen érthetőnek tűnhet, ugyanakkor alternatív, kezdeményező megközelítést jelenthet a háborúk befejezésére.

A politikus hangsúlyozta: a nemzetközi konfliktusok rendezése rendkívül kényes kérdés, és a jelenlegi helyzet különösen összetett a Közel-Keleten is. Felidézte, hogy a 2023. október 7-i események és az azt követő gázai fejlemények mindmáig nehezen átláthatók. Hölvényi emlékeztetett arra is, hogy Donald Trump korábbi amerikai elnök kezdeményezésére született meg az Ábrahám-megállapodások rendszere, amely Izrael és több arab ország kapcsolatának normalizálását célozta.

Véleménye szerint a Béketanács létrehozásának gondolata egy hasonló történelmi pillanatot jelezhet, amely új lehetőséget teremthet a békefolyamatok előmozdítására.

Hölvényi hangsúlyozta: kulcsfontosságú annak vizsgálata, hogy a NATO miként tudja támogatni a békefolyamatokat úgy, hogy közben elkerülhető legyen a további eszkaláció.