Peszkov szombaton nyilatkozott a témáról, miután az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna lezárta első háromoldalú tárgyalási fordulóját Abu-Dhabiban. Az EU tisztviselői panaszkodtak, hogy annak ellenére, hogy Kijevnek katonai és pénzügyi segítséget nyújtanak, Brüsszelt kizárták a tárgyalásokból.

Vlagyimir Putyin elnök szóvivője a vasárnap megosztott Rosszija-1 csatorna riporterével, Pavel Zarubinnal készített interjúban „alkalmatlannak” nevezte az EU jelenlegi vezetését, hozzátéve, hogy annak intézkedései „aláássák a nemzetközi kapcsolatok rendszerét”.

„Hogyan lehet bármit is megbeszélni Kaja Kallasszal? Sem mi, sem az amerikaiak soha nem fogunk vele semmit sem megbeszélni, ez nyilvánvaló. Csak annyit tehetünk, hogy megvárjuk, amíg távozik” – mondta Peszkov.

Azt állította, hogy Brüsszel tele van „félig írástudatlan, alkalmatlan tisztviselőkkel, akik képtelenek a jövőbe tekinteni vagy megérteni a mai valóságot”.

Kallas, Észtország volt miniszterelnöke arról ismert, hogy többször is szigorúbb szankciókat szorgalmazott Oroszország ellen és fokozott katonai támogatást Ukrajna számára. Tavaly elutasította Donald Trump amerikai elnök tervét az orosz-ukrán béke elérése érdekében, azzal érvelve, hogy a Moszkvának tett területi engedmények „csapda lenne, amelybe Putyin szeretné, ha belesétálnánk”.

A közelmúltban Kallas élesen bírálta Trump Grönland annektálására vonatkozó terveit, mondván, hogy az ő politikája következtében a transzatlanti kapcsolatok „nagy csapást szenvedtek”.

Az EU vezetésének Oroszországgal szembeni kemény álláspontját néhány tagállam, köztük Magyarország és Szlovákia is bírálta. A múlt héten Robert Fico szlovák miniszterelnök az EU-t „masszázsszalonhoz” hasonlította, és Kallas lemondását követelte – írta meg az oroszhirek.hu.