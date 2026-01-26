2026. január 27., kedd

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Milliárdos kártérítés Japánban

Okinavában egy amerikai légibázis zajszennyezése miatt kártérítés illeti meg a lakókat

MH/MTI
 2026. január 26. hétfő. 22:48
A japán kormánynak összesen több mint két és félmilliárd jen kártérítést kell fizetnie az Okinava szigetén lévő amerikai bázis mellett élőknek a repülőgépek okozta zajszennyezés miatt, az ítéletet hétfőn ismertette a Kyodo japán hírügynökség.

Az Okinava egyik lakóövezetében lévő Kadena légibázis a kelet-ázsiai térség egyik legnagyobb amerikai katonai létesítménye
Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP/Katsumi Tanaka

Az Okinava prefektúra székhelyén, Nahában működő bíróság január 23-án döntött a bázis környékén élő, mintegy 5000 ember javára, ugyanakkor elutasította a repüléskorlátozásra vonatkozó kérelmet azzal az indokkal, hogy az amerikai repülőgépek irányítása „egy harmadik, a japán kormánytól független fél hatáskörébe tartozik”.

Az Okinava egyik lakóövezetében lévő Kadena légibázis a kelet-ázsiai térség egyik legnagyobb amerikai katonai létesítménye, a helyiek azonban régóta panaszkodnak a zaj és egyéb tényezők okozta hátrányokra.

Tokió 2024-ben már több mint 70 milliárd jen kártérítést fizetett a környéken élőknek ugyanezen okból. A szigetország kormánya akkor – amerikai katonai erő japáni állomásoztatásáról szóló megállapodásra hivatkozva – arra kérte az Egyesült Államokat, vállalja át a kifizetendő összeg egy részét, Washington azonban ezt elutasította.

