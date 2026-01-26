2026. január 26., hétfő

Előd

Külföld

Megvan az utolsó túsz is!

Holttestét Gázából Izraelbe szállították

MH/ MTI
 2026. január 26. hétfő. 18:36
Az izraeli hadsereg bejelentette hétfőn, hogy katonái megtalálták a Gázai övezetben és Izraelbe szállították az utolsó holttestet is, amely a Hamász palesztin iszlamista terrorszervezet valamely túszáé volt.

Megvan az utolsó túsz is!
Izraeli túsz holttestét szállítják az al-Kasszám és a Jeruzsálemi Brigádok tagjai
Fotó: Anadolu via AFP/Hamza Z. H. Qraiqea

Ran Guili 24 éves rendőr törzsőrmestert a 2023. október 7-i terrortámadás végén a Hamász emberei már holtan vitték magukkal a Gázai övezetbe, miután tűzpárbajban megölték Alumim kibucnál.

Holttestét hosszú kutatóakció eredményeként találták meg a katonák egy tömegsírban, amelyben zömmel palesztinok voltak elföldelve. Ehhez mintegy kétszázötven holttestet kellett megvizsgálniuk. Azonosítását egy tel-avivi igazságügyi orvosszakértői intézetben végezték el.

„Rani Izrael utolsóként hazatérő hőse. Ez hatalmas eredmény” – mondta Benjámin Netanjahu miniszterelnök a hírre reagálva.

Guili október 7-én reggel éppen műtétre várt otthonában, Meitar településen, mert motorbalesetben eltört a válla. A Hamász támadásáról értesülvén sérülése ellenére sietve csatlakozott egységéhez, felvette a harcot a terroristákkal, és megmentette több tucat fiatal életét a Nova zenei fesztiválon, mielőtt halálos sebet kapott.

„A széles vállú, sugárzó mosolyú, jószívű Ran igaz barát volt, mindenki szerette” – írta róla a túszok családtagjainak szervezete. Becalel Szmotrics pénzügyminiszter, Jair Lapid, az ellenzék vezetője, valamint Gadi Eisenkot és más politikai vezetők is üdvözölték a holttest hazahozatalát.

