Kitart a tél Németországban

Havazás és ónos eső zavarta meg a csúcsforgalmat Németország nagy részén hétfő reggel – derül ki az illetékes helyi szervek közléseiből.

A szászországi, brandenburgi és mecklenburg-előpomerániai jelentések szerint az északkeleti utakon számos koccanásos baleset történt.

A Deutsche Bahn vasúttársaság bejelentette, hogy késésekre és járattörlésekre kell számítani a távolsági járatokon. Ez vonatkozik egész Dél-Németországra, valamint a Berlin, Hamburg és Hannover felé és onnan induló járatokra is.

Berlinben a villamosok közlekedését a jeges felsővezetékek miatt le kellett állítani, és a tömegközlekedés egyéb módjai is nehezebbé váltak a fővárosban.

A hófront vasárnap este érte el Délnyugat-Németországot, ahol egyes területeken 25 centiméter friss hó hullott.

Hétfőn kora reggel Mecklenburg-Előpomeránia és Brandenburg tartomány egyes részein riasztás volt érvényben a német meteorológiai szolgálat részéről a jégpáncél kialakulásának veszélye miatt. Bajorország északi részein a havazás miatt adtak ki figyelmeztetést.

Nürnberg közelében egy autó megcsúszott a jeges úton, és egy templom előkertjében kötött ki, ahol a lépcsőnek ütközött. A mentők a 34 éves sofőrt könnyű sérülésekkel kórházba szállították.

A meteorológiai szolgálat szerint a nap folyamán további havazás várható Németország számos részén, ezt követően pedig a fagypont alatti hőmérséklet okozhat nehézségeket.