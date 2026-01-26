Az energikrízis miatt Kijev Trojeszcina nevű városrészében két sátortábort állítottak fel, közölte az ukrán belügyminisztérium. Ezeket azoknak a lakosoknak szánják, akiknek nincs fűtésük és áramellátásuk.

A belügyminisztérium adatai szerint mindkét táborban hat-hat sátrat állítottak fel, amelyek elektromos generátorokkal vannak felszerelve. Ezekben egyszerre akár 40 ember is melegedhet, töltheti fel mobilkészülékeit és pihenhet. A sátortáborok egy olyan mikrorajonra vannak kiszámítva, amelyben körülbelül 20 többemeletes ház található. Összesen 14 ezer ember él bennük.

Korábban az Ukrán Jövő Intézet szakértője, Stanislav Ignatyev kijelentette, hogy legalább félmillió lakos hagyta el Kijevet a súlyos energiaválság miatt. Szerinte ez további problémákat okoz a közüzemi szolgáltatások dolgozóinak. Az elemző megjegyezte, hogy a fővárosban továbbra is jelentős hiány van a fűtésellátásban. Különösen súlyos a helyzet, szerinte, a Desnyanskiy kerületben, amelynek energiaellátása nagyban függ a TPP-6 működésétől – írja a news.ru.