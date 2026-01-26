Kijev lakosságának ötöde fűtés nélkül maradt

A háború befejezéséről folyó tárgyalások ellenére Ukrajnában továbbra is lövöldöznek. Éjszaka újabb dróncsapások voltak, és Kijevben a polgárok a korábbi támadások után fázik.

Az ukrajnai háború befejezéséről folyó tárgyalások ellenére Oroszország újra drónokkal és rakétákkal támadta meg az országot. Az ukrán légierő szerint éjszaka összesen 102 harci drónt és két Iskander rakétát lőttek le.

Bár 87 drónt sikerült elfogni és hatástalanítani, tíz különböző helyen becsapódások történtek.

A helyzet Kijevben továbbra is rendkívül nehéz

Eközben a korábbi orosz támadások következtében a helyzet a fővárosban, Kijevben továbbra is nehéz. Vitali Klitschko polgármester közlése szerint szombaton 6000 lakóházban meghibásodott fűtésrendszer nagy része már újra csatlakozott a fűtési hálózathoz, de 1676 lakóházban még mindig nincs fűtés.

A Kyiv Independent szerint minden ötödik kijevi lakos továbbra is fázik. Éjszaka a hőmérséklet Kijevben két számjegyű fagypont alá süllyedt.

A moszkvai védelmi minisztérium szerint 52 drónt lőttek le. Belgorod kormányzója, Vjacseszlav Gladkov közölte, hogy az éjszakai rakétatámadás során energiatermelő létesítmények sérültek meg. A következményekről nem adott tájékoztatást. A régió hetek óta küzd az energiaellátás problémáival.