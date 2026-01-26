2026. január 26., hétfő

Előd

Orosz-ukrán háború

Külföld

Halálos tűzeset Görögországban

Lángok csaptak fel egy egy közép-görögországi élelmiszerüzemben

MH/MTI
 2026. január 26. hétfő. 9:41
Tűz ütött ki a közép-görögországi Trikala város közelében található élelmiszergyártó üzemben hétfőn, a tűzoltók három ember holttestére bukkantak – közölte a tűzoltóság a Reuters hírügynökséggel.

Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Kostas Metaksakis

Korábban a tűzoltóság egyik tisztviselője azt mondta, hogy a tűz kitörésekor 13 ember tartózkodott a gyárban, és közülük nyolcnak sikerült kijutnia az épületből, ötöt eltűntként kezelnek.

A helyszínre 40 tűzoltó vonult ki 13 tűzoltóautóval.

A kora reggeli órákban kitört tűz oka nem tisztázott. A helyi média arról számolt be, hogy a tűz előtt nagy robbanás hallatszott az elsősorban pékárut előállító üzemben.

