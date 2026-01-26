Külföld
Halálos tűzeset Görögországban
Lángok csaptak fel egy egy közép-görögországi élelmiszerüzemben
Képünk illusztráció
Fotó: Anadolu via AFP/Kostas Metaksakis
Korábban a tűzoltóság egyik tisztviselője azt mondta, hogy a tűz kitörésekor 13 ember tartózkodott a gyárban, és közülük nyolcnak sikerült kijutnia az épületből, ötöt eltűntként kezelnek.
A helyszínre 40 tűzoltó vonult ki 13 tűzoltóautóval.
A kora reggeli órákban kitört tűz oka nem tisztázott. A helyi média arról számolt be, hogy a tűz előtt nagy robbanás hallatszott az elsősorban pékárut előállító üzemben.