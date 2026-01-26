A Balti-tengeri régióban magas készültség van érvényben, miután sorozatos áramkábel-, távközlési kapcsolat- és gázvezeték-kimaradások történtek.

Finnország új tengeri megfigyelőközpontot hoz létre a Finn-öbölben, amelynek célja a kritikus tengeralatti infrastruktúra védelme a fokozott regionális feszültségek közepette.

A finn határőrség által bejelentett kezdeményezés keretében együttműködés jön létre más balti-tengeri államokkal és az Európai Bizottsággal - írja az Independent.

Ez a fejlemény azt követően történt, hogy a balti-tengeri régióban továbbra is magas a riadókészültség, miután 2022-ben Oroszország teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen, és azóta több incidens történt az elektromos kábelekkel, távközlési kapcsolatokkal és gázvezetékekkel kapcsolatban.

A legutóbbi esemény szilveszterkor történt, amikor a finn hatóságok elfogtak egy Oroszországból Izraelbe tartó teherhajót, mert gyanújuk szerint az alatti távközlési kábelt szabotálta.

Míg a NATO fregattokkal, repülőgépekkel és tengeri drónokkal növelte katonai jelenlétét a térségben, a finn megfigyelőközpont egy szélesebb körű közös cselekvési terv része. Ez a terv, amelyet az Európai Bizottság tavaly februárban javasolt, a régióban található tengeralatti kábelek általános biztonságának javítását célozza.

„Fejlesztünk, és szükségünk van szélesebb körű megelőző intézkedésekre, még mielőtt bármilyen kár bekövetkezne” – mondta Mikko Hirvi, a finn határőrség tengeri biztonsági vezetője a Reutersnek.

A megelőző intézkedések között szerepelnek a tengerfenéken elhelyezett érzékelők, a tengeri forgalom fokozott és valós idejű elemzését szolgáló mesterséges intelligencia megoldások, valamint a hajókkal kapcsolatos információk cseréje a szövetségesekkel – tette hozzá, de nem kívánt nyilatkozni arról, hogy melyik képességek már működnek.

Hirvi elmondta, hogy a megfigyelőközpontot fokozatosan építik ki, a határőrség meglévő képességeire támaszkodva, és hogy Finnország az EU-tól is támogatást kíván kérni ehhez.

Miután 2023-ban egy kínai konténerhajó elsüllyesztett egy gázvezetéket és kábeleket a Balti-tenger tengerfenekén, a finn hatóságok két hajót – 2024 decemberében az Eagle S olajszállító tartályhajót, 2025 decemberében pedig a Fitburg teherhajót – feltartóztattak és lefoglaltak, mert gyanújuk szerint horgonyaikkal elvágták a tenger alatti kábeleket.

A hajók lefoglalásával a hatóságok megakadályozták a további károk bekövetkezését – mondta Hirvi.

Mikko Simola, a Finn-öböl parti őrségének parancsnoka szerint a figyelemmel kísérendő tényezők között szerepelnek a hajók sebességének vagy irányának szokatlan eltérései.

„Különösen az elmúlt évben arra koncentráltunk, hogy valós idejű információkat szerezzünk a hajók eltéréseiről” - mondta a Reutersnek.