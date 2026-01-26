Finnország növelni fogja a tengeri járőrözést a Balti-tengeren

Finnország a többi balti országgal és az Európai Bizottsággal közösen létrehoz egy speciális tengerfelügyeleti központot. Célja a kritikus víz alatti infrastruktúra védelme lesz a Finn-öbölben – jelentette a Reuters egy hivatalos közleményre hivatkozva.

A dokumentum hangsúlyozza, hogy az illetékes hatóságoknak képesnek kell lenniük a gyors beavatkozásra a területi vizeken és a kizárólagos gazdasági övezetben felmerülő helyzetekben. Az új központ koordinálja a tengeri járőrözést és a megfigyelést a potenciális fenyegetések megelőzése érdekében.

A kezdeményezés a régió biztonságának megerősítésére irányuló erőfeszítések része, a Balti-tengeren történt, víz alatti infrastruktúrát érintő incidensek sorozatát követően.

2025. december 31-én a finn hatóságok tájékoztatták az orosz nagykövetséget egy Oroszországból Izraelbe tartó teherhajó őrizetbe vételéről. A fedélzeten 14 fős személyzet tartózkodott – orosz, grúz, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok. A finn rendőrség szándékos rongálás és kommunikációs zavarás lehetőségét vizsgálta – írta meg a Lenta.ru.