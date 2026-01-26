Trump teljesen zavarba hozta Európa politikusait

Donald Trump Grönlandot érintő felvásárlási igényével kapcsolatos vitában Európa vezető politikusai rádöbbentek, hogy számukra megkérdőjelezhetetlen ügyek is megváltozhatnak. A nyugati hírügynökségek szerint most az európai politikusok egymásra találtak, bár arról megfeledkeznek, hogy most sem teljes az összhang.

Az európai kormányfők hosszú ideig udvarias diplomáciával és finom korrekciókkal próbálták meggyőzni Donald Trumpot. De legutóbbi követelése, miszerint az USA-nak Grönlandot az ellenőrzése alá kell vonnia, túllépett egy határt. A NATO-partner Dánia autonóm területéért folyó küzdelem az a pillanat lett, amikor Európa megtanulta, hogyan kell „nemet” mondani – és ezt közösen teszi, legalábbis az AP szerint, amely ismét figyelmen kívül hagyja Magyarország és több uniós tagállam véleményét.

Az AP úgy idézi Trumpot, mintha kijelentette volna, hogy az USA-nak „abszolút” uralma alatt kell tartania Grönlandot, és következményekkel fenyegette azokat az országokat, amelyek ellenzik ezt. A davosi Világgazdasági Fórumon éles hangot ütött meg, és választás elé állította Európát: vagy egyetért, vagy tartós következményekkel számol.

A kedvező hangnemtől a határozott elutasításig

Második hivatali idejének első évében sok európai kormányfő még kereste a módját, hogy kijöjjön Trumppal – udvarias gesztusokkal, sok türelemmel és a józan ész reményével. De a hírügynökség szerint a Grönland elleni fenyegetéssel a hangulat megváltozott. A szigetország kormányfője, Jens-Frederik Nielsen az AP szerint azt mondta: „Elég! Nincs több nyomás. Nincs több célzás. Nincs több fantáziálás az annektálásról.”

Más állam- és kormányfők is egyértelműen reagáltak. Az AP szerint Keir Starmer brit miniszterelnök világossá tette, hogy országa ragaszkodik Grönland szuverenitásához. Több európai vezető képviselő kijelentette, hogy Európa nem hagyja magát „zsarolni” Grönland miatt. Jonas Gahr Støre norvég miniszterelnök hangsúlyozta: „A fenyegetéseknek nincs helye a szövetségesek között” – írja az AP.

Európa felfedezi a közös fellépés erejét

A legfontosabb tanulság: csak együttesen tud Európa hatást gyakorolni Trumpra. Mette Frederiksen dán miniszterelnök az AP szerint kijelentette: „Ha Európa nem megosztott, ha összefogunk és készek vagyunk kiállni magunkért, akkor ez meg is látszik az eredményeken.” Elismerte, hogy sokat tanultak Trumptól.

Ez az új irányvonal a davosi találkozón is nyilvánvalóvá vált. Emmanuel Macron francia elnök szerint az EU nem hajolhat meg a „erősebb joga előtt”, és „őrültség”, hogy Európának egyáltalán fontolóra kell vennie egy „zsarolásellenes eszköz” alkalmazását az USA-val szemben. Egyértelműen kijelentette: „A zaklatás helyett a tiszteletet részesítjük előnyben” – írja a Reuters.

Az EU Bizottságának elnöke, Ursula von der Leyen Davosban egy „új, független európai szerepről” beszélt, amelyet most ki kell alakítani, írja a Reuters, amely arra már nem utal, hogy a bizottság elnöke ezt a szerepet a demokraták mellé állással képzeli el, ahogy ennek Trump megválasztása előtt többször is hangot adott.

Bart De Wever belga miniszterelnök szerint Európa „keresztút előtt áll”, és egyértelműen meg kell mutatnia Trumpnak a „vörös vonalakat”.