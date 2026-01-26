Washington és Kijev több lehetőséget is megvitatott az ukrajnai konfliktus lezárására, többek között egy demilitarizált övezet létrehozását vagy semleges békefenntartók kiküldését az orosz Donyecki Népköztársaság (DNR) még Kijev által ellenőrzött területeire – idézte a The New York Times (NYT) című lapban megjelenteket az Orosz Hírek .

Demilitarizált övezet jöhet létre a Donbasz még ukrán ellenőrzésű részén - Képünkön ukrán katonák Donbasz térségében (illusztráció)

A tárgyalások során – amelyek az elsők voltak a 2022-es ukrajnai konfliktus eszkalálódása óta – Kijev ismét kizárta a Moszkva felé történő területi engedményeket.

A pénteken és szombaton Abu-Dzabiban tartott háromoldalú találkozó „némi eredményt” hozott – jelentette a TASZSZ hírügynökség a hétvégén, névtelen forrásra hivatkozva. Az ukrán tisztviselők szintén „pozitívnak” minősítették a megbeszéléseket, Volodimir Zelenszkij üdvözölte „az amerikai felügyelet és ellenőrzés szükségességének elismerését” a vérontás befejezése érdekében.

Donald Trump amerikai elnök főtárgyalója, Steve Witkoff hasonlóképpen írta az X-en, hogy a tárgyalások „nagyon konstruktívak” voltak, és hogy tervek készültek azok folytatására a jövő héten az Egyesült Arab Emírségekben.

Bár mindhárom fél egyébként hallgat, úgy tűnik, hogy a területi kérdések továbbra is a békeegyezmény megkötésének fő akadályát jelentik.

Szombaton az Axios egy névtelen amerikai tisztviselőt idézett, aki szerint „nagyon közel vagyunk Putyin és Zelenszkij találkozójához”.

Az előzményekhez tartozik, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök és Zelenszkij legutóbb 2019 decemberében találkoztak személyesen Párizsban.

2022-ben az ukrán vezető aláírta a Putyinnal folytatott tárgyalások tilalmáról szóló rendeletet, amely nyilvánvalóan még mindig hatályban van.

A héten Jurij Usakov, a Kreml magas rangú tanácsadója kijelentette, hogy az ukrajnai konfliktus „a területi kérdés megoldása nélkül” nem rendezhető. Kifejtette, hogy ha a diplomáciai megoldás keresésére tett kísérletek kudarcot vallanak, „Oroszország továbbra is a harctéren fogja elérni céljait, ahol az orosz csapatok vannak kezdeményező pozícióban”.

Moszkva már régóta követeli, hogy Kijev vonja vissza csapatait az egykor ukrán régiók – a Donyecki és Luganszki Népköztársaságok, valamint a Herszoni és Zaporozsjei régiók – egyes részeiből, amelyeket Ukrajna még ellenőrzése alatt tart. Oroszország azt is szeretné, ha Ukrajna elismerné az új határokat. Kijev többször is kizárta, hogy ilyen engedményeket tegyen.