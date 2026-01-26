Clinton és Obama ismét uszít

A minneapolisi halálos lövöldözés után Barack Obama és Bill Clinton volt elnökök békés ellenállásra szólítanak fel. Kritizálják a rendőri erőszakot és figyelmeztetnek a nemzet alapvető értékeinek támadására.

Az amerikai szövetségi tisztviselők által Minneapolisban elkövetett második halálos lövöldözés után az egykori amerikai elnökök, Barack Obama és Bill Clinton békés ellenállásra szólítottak fel a rendőri fellépések ellen. Obama a vasárnapi legutóbbi esetet „minden amerikai számára ébresztő jelnek” nevezte. Donald Trump elnök bejelentette, hogy kivizsgálják az esetet, amelyben Alex Pretti amerikai állampolgárt lelőtték a határőrség tagjai. Ugyanakkor az ellenzéki demokratákat okolta az esetért.

Obama és felesége, Michelle kijelentették: „Alex Pretti meggyilkolása szívszorító tragédia”. Szavaik szerint az esetnek „minden amerikainak, pártállástól függetlenül, figyelmeztető jelzésnek kell lennie arra, hogy nemzetünk számos alapvető értéke egyre inkább támadásnak van kitéve”.

Obama: „A minneapolisi tiltakozások” példáját kell követni

Az Obamák kritizálták, hogy Minnesota államban hetek óta „álarcos” tisztviselők a bevándorlási hatóság ICE és más rendőri szervek részéről „büntetlenséggel” jártak el. Olyan taktikákat alkalmaztak, amelyek nyilvánvalóan arra irányultak, hogy a polgárokat „megfélemlítsék, zaklassák, provokálják és veszélybe sodorják”. Szerintük Trump és kormányának tagjai nyilvánvalóan megpróbálták „fokozni a helyzetet”.

Obama, aki 2009 és 2017 között kormányozta az Egyesült Államokat, felszólította az összes amerikai állampolgárt, hogy vegyenek példát a „minneapolisi békés tüntetésekről”.

Clinton is felszólította az amerikai állampolgárokat

Clinton is felszólította az amerikai állampolgárokat, hogy álljanak ki magukért: „Mindannyiunknak, akik hiszünk az amerikai demokrácia ígéretében, fel kell állnunk és hangot kell adnunk véleményünknek.” Az exelnök emellett azzal vádolta a Trump-kormányt, hogy „hazudik nekünk”. „Ha 250 év után feladjuk szabadságjogainkat, lehet, hogy soha többé nem kapjuk vissza őket” – figyelmeztetett Clinton, aki 1993 és 2001 között volt a Fehér Ház ura.

Védekező lövés Alex Pretti ellen

A határőrség tisztjei szombaton egy minnesotai minneapolisi kitoloncolási razzia során lelőtték a 37 éves ápolót, Prettit. A Belbiztonsági Minisztérium „védekező lövésekről” beszélt, mert Pretti pisztollyal közeledett a rendőrökhöz, és „erőszakosan ellenállt” a lefegyverzésének.

A Trump-kormány és a rendőrség képviselői szerint Pretti, aki fegyvertartási engedéllyel rendelkezett és fegyvert viselhetett, úgy tett, mint aki tüzet akar nyitni a szövetségi rendőrökre. Az esetről készült videofelvételek azonban nem egyértelműek. Kevesebb mint három héttel ezelőtt az ICE bevándorlási rendőrség egyik tisztje Minneapolisban lelőtte Renee Goodot, háromgyermekes anyát, aki autójával veszélyeztette az intézkedő rendőröket.

Minneapolis a „menedékvárosok” közé tartozik

Az Egyesült Államok északi részén fekvő, demokraták által irányított nagyvárosban, Minneapolisban, hetek óta több ezer ICE- és határőrizeti tisztviselő dolgozik azon, hogy végrehajtsák az illegális bevándorlók miatt elrendelt tömeges kitoloncolásokat. Minneapolis az úgynevezett bevándorlóvárosok közé tartozik, amelyek védelmet nyújtanak a tartózkodási engedéllyel nem rendelkező migránsoknak, és csak korlátozott mértékben működnek együtt a szövetségi kormány bevándorlási hatóságaival – írja a focus.de.