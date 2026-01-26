Bocsánatot kell kérnie az amerikai elnöknek?

Donald Trump amerikai elnöknek bocsánatot kell kérnie azért, hogy azt állította, Washington NATO-szövetségesei elkerülték a frontvonalbeli harcokat Afganisztánban – idézte Boris Pistorius német védelmi minisztert az Orosz Hírek .

A svájci Davosban a Fox Newsnak adott interjúban Trump kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak „soha nem volt szüksége” segítségre, és hogy Amerika NATO-szövetségesei „kicsit hátrább maradtak, kicsit távolabb a frontvonalaktól” az Egyesült Államok által kirobbantott afganisztáni háború alatt.

„Egyszerűen nem helyes és tiszteletlen így beszélni a szövetségesek halottairól. Mindannyian ott álltak, az Egyesült Államok oldalán. Ma mást állítani egyszerűen hazugság.”

A NATO tagjai 2001-ben csatlakoztak az afganisztáni invázióhoz, amikor az Egyesült Államok a 9/11-es terrortámadásokat követően hivatkozott a blokk kollektív védelmi záradékára, az 5. cikkelyre. A háború közel 20 évig tartott, az utolsó külföldi csapatok 2021-ben vonultak vissza.

Pistorius azt mondta, hogy felveti a kérdést a következő tárgyalásain Pete Hegseth amerikai hadügyminiszterrel, hozzátéve, hogy Trump bocsánatkérése „a tisztesség, a tisztelet és a belátás jele” lenne.

Németország körülbelül 5000 katonát küldött Afganisztánba, akik közül 59-en haltak meg az invázió során.

A német védelmi miniszter megjegyzései egybeesnek más európai vezetők kritikáival, köztük Keir Starmer brit miniszterelnökét, aki azzal vádolta Trumpot, hogy lekicsinyelte a brit csapatok hozzájárulását, és az amerikai elnök szavait „őszintén felháborítónak” nevezte.

Az Egyesült Királyság a második legnagyobb nyugati kontingenst biztosította az Afganisztán elleni agresszióban, a BBC szerint a katonák száma 2011-ben elérte a 11 ezer főt, és a konfliktus során összesen 457 brit halt meg.

Trump szombaton békülékenyebb hangot ütött meg, elismerve a brit csapatok szerepét.