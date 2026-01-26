Külföld
Az USA már fontolgatja Ukrajna kérését
Trump nemrégiben támogatta Kijev földterületeinek visszaszerzését
Az Egyesült Államok a NATO-szövetségeseit is hasonló támogatásra kéri – közölték az amerikai tisztviselők, megerősítve a Wall Street Journal által először közölt részleteket.
Ez a döntés az első ismert politikai változás, amelyet Donald Trump elnök jóváhagyott azóta, hogy az elmúlt hetekben keményebb retorikát hirdetett Oroszországgal szemben, azzal a céllal, hogy véget vessen Moszkva több mint három éve tartó háborújának szomszédja ellen.
Trump, aki korábban azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának területeket kell átadnia a háború befejezéséhez, a múlt héten azt nyilatkozta, hogy szerinte Kijev visszaszerezheti az összes Moszkva által elfoglalt területet.
Trump új ukrajnai stratégiája az orosz bevételeket célozza meg
Washington régóta megosztja hírszerzési adatait Kijevvel, de a Wall Street Journal szerint az új adatok megkönnyítik Ukrajna számára az olyan infrastruktúra elleni támadásokat, mint a finomítók, a csővezetékek és az erőművek, azzal a céllal, hogy megfossza a Kremlt a bevételektől és az olajtól.
A csütörtöki jelentésekre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy „a NATO és az Egyesült Államok teljes infrastruktúrájának szállítása és felhasználása hírszerzési információk gyűjtése és az ukránoknak történő átadása érdekében nyilvánvaló”.
Trump nyomást gyakorolt az európai országokra, hogy hagyják abba az orosz olaj vásárlását cserébe azért, hogy beleegyezett a szigorú szankciók bevezetésébe, ezzel is megpróbálva elapasztani az orosz invázió finanszírozását.
Sem a Fehér Ház, sem Ukrajna ENSZ-képviselete nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére. Oroszország New York-i ENSZ-képviselete pedig elutasította a kommentálást.
A lépésre akkor került sor, amikor az Egyesült Államok mérlegeli Ukrajna kérését Tomahawk cirkálórakéták szállítására, amelyek hatótávolsága 2500 km (1550 mérföld) – könnyen elérhetnék Moszkvát és Oroszország európai részének nagy részét Ukrajnából.
Ukrajnának is van egy saját nagy hatótávolságú rakétája, a Flamingo, amely korai gyártásban van, de a mennyisége ismeretlen.
A Wall Street Journal által idézett amerikai tisztviselők szerint a további hírszerzési információk jóváhagyása röviddel azelőtt történt, hogy Trump múlt kedden a közösségi médiában közzétette, hogy Ukrajna visszafoglalhatja az összes megszállt területét.
„Miután láttam, hogy a gazdasági nehézségek a háború Oroszországot zavarják, úgy gondolom, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszaszerezni Ukrajna egész területét eredeti formájában” – írta Trump a Truth Socialon röviddel azután, hogy találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írta meg a Reuters.