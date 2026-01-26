Az USA már fontolgatja Ukrajna kérését

Az Egyesült Államok hírszerzési információkat fog szolgáltatni Ukrajnának az oroszországi nagy hatótávolságú energetikai infrastrukturális célpontokról – közölte két tisztviselő szerdán a Reuters hírügynökséggel, miközben az ország mérlegeli, hogy küldjön-e Kijevbe olyan rakétákat, amelyeket ilyen csapásokhoz lehetne használni.

Az Egyesült Államok a NATO-szövetségeseit is hasonló támogatásra kéri – közölték az amerikai tisztviselők, megerősítve a Wall Street Journal által először közölt részleteket.

Ez a döntés az első ismert politikai változás, amelyet Donald Trump elnök jóváhagyott azóta, hogy az elmúlt hetekben keményebb retorikát hirdetett Oroszországgal szemben, azzal a céllal, hogy véget vessen Moszkva több mint három éve tartó háborújának szomszédja ellen.

Trump, aki korábban azt nyilatkozta, hogy Ukrajnának területeket kell átadnia a háború befejezéséhez, a múlt héten azt nyilatkozta, hogy szerinte Kijev visszaszerezheti az összes Moszkva által elfoglalt területet.

Trump új ukrajnai stratégiája az orosz bevételeket célozza meg

Washington régóta megosztja hírszerzési adatait Kijevvel, de a Wall Street Journal szerint az új adatok megkönnyítik Ukrajna számára az olyan infrastruktúra elleni támadásokat, mint a finomítók, a csővezetékek és az erőművek, azzal a céllal, hogy megfossza a Kremlt a bevételektől és az olajtól.

A csütörtöki jelentésekre reagálva Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azt mondta, hogy „a NATO és az Egyesült Államok teljes infrastruktúrájának szállítása és felhasználása hírszerzési információk gyűjtése és az ukránoknak történő átadása érdekében nyilvánvaló”.

Trump nyomást gyakorolt ​​az európai országokra, hogy hagyják abba az orosz olaj vásárlását cserébe azért, hogy beleegyezett a szigorú szankciók bevezetésébe, ezzel is megpróbálva elapasztani az orosz invázió finanszírozását.

Sem a Fehér Ház, sem Ukrajna ENSZ-képviselete nem reagált azonnal a Reuters megkeresésére. Oroszország New York-i ENSZ-képviselete pedig elutasította a kommentálást.

A lépésre akkor került sor, amikor az Egyesült Államok mérlegeli Ukrajna kérését Tomahawk cirkálórakéták szállítására, amelyek hatótávolsága 2500 km (1550 mérföld) – könnyen elérhetnék Moszkvát és Oroszország európai részének nagy részét Ukrajnából.

Ukrajnának is van egy saját nagy hatótávolságú rakétája, a Flamingo, amely korai gyártásban van, de a mennyisége ismeretlen.

A Wall Street Journal által idézett amerikai tisztviselők szerint a további hírszerzési információk jóváhagyása röviddel azelőtt történt, hogy Trump múlt kedden a közösségi médiában közzétette, hogy Ukrajna visszafoglalhatja az összes megszállt területét.

„Miután láttam, hogy a gazdasági nehézségek a háború Oroszországot zavarják, úgy gondolom, hogy Ukrajna az Európai Unió támogatásával képes harcolni és visszaszerezni Ukrajna egész területét eredeti formájában” – írta Trump a Truth Socialon röviddel azután, hogy találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel – írta meg a Reuters.