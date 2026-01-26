Az Egyesült Államok „nem engedte el” Grönlandot

„A Capitoliumon a demokraták és a republikánusok aggodalmukat fejezték ki amiatt, hogy a Fehér Ház adminisztrációja ismét egy nagyobb katonai műveletbe kezd anélkül, hogy előbb konzultálna a Kongresszussal. Az Egyesült Államok ugyanis nem hagyott fel Grönland katonai elfoglalására vonatkozó terveivel” – idézte a helyzetet ismerő két forrást a Reuters cikke.

A törvényhozók készek felelősségre vonni Donald Trump elnököt, ha beavatkozik Grönlandon – figyelmeztették erre Marco Rubio külügyminisztert és más magas rangú tisztviselőket – jegyzi meg a Ria Novosztyi által idézett cikk. Ugyanakkor az amerikai kormányzathoz közel álló személyek azt állítják, hogy a sziget katonai elfoglalásának forgatókönyvét soha nem fontolgatták komolyan – zárta a kiadvány.

A közvetlen előzményekhez tartozik, hogy második ciklusának kezdete óta Trump többször is kijelentette, hogy Grönlandnak az Egyesült Államok részévé kell válnia. Azt állítja, hogy orosz és kínai tengeralattjárók állomásoznak a sziget körül, és hogy háború esetén „rakéták fognak átrepülni felette”.

Az amerikai álláspont éles kritikát váltott ki Grönland részéről is, ahol a hatóságok és a lakosok többsége ellenezte az Egyesült Államokhoz való csatlakozást. A kezdeményezés Európában sem kapott támogatást.

A múlt héten a Fehér Ház találkozott Mark Rutte NATO-főtitkárral. A CNN szerint a két fél megállapodott abban, hogy a szigettel kapcsolatos lehetséges megállapodás magában foglalná a szövetség szerepének megerősítését, az Egyesült Államok erőforrásokhoz való hozzáférésének bővítését, valamint az orosz és kínai befektetések betiltását .