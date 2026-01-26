A Fehér Ház ezért változtatta meg álláspontját Grönlanddal kapcsolatban

A Reuters hírügynökség forrásokra hivatkozva arról számolt be, hogy a Trump-adminisztráció elvetette Grönland katonai elfoglalására vonatkozó terveit, mivel fennáll az amerikai vezető elleni felelősségre vonás lehetősége.

A hivatal jelentése szerint a Grönlanddal kapcsolatos felháborodás fokozódott Stephen Miller amerikai kabinetfőnök-helyettes CNN-nek adott január 5-i interjúja után. Arra a kérdésre, hogy a Fehér Ház kizárja-e Grönland katonai elfoglalását, Miller nem kívánt közvetlenül válaszolni.

Azóta Trump és kormányzatának tisztviselői interjúkban és a közösségi médiában egyre gyakrabban vetik fel a Grönland elleni erőszak kérdését, ami riadalmat keltett az Egyesült Államokban és Washington szövetségesei körében.

A demokraták és néhány republikánus attól tartott, hogy a Trump-adminisztráció a venezuelai eseményeket követően ismét nagyszabású katonai műveletet indíthat anélkül, hogy először konzultálna a Kongresszussal.

A törvényhozók felhívták Marco Rubio külügyminisztert és más Fehér Ház tisztviselőket. Felvázolták aggályaikat, és azt tanácsolták a kormányzatnak, hogy ne tegyen további lépéseket. A republikánusok figyelmeztették a Trump-kormányzatot, hogy a Kongresszus tagjai felelősségre vonhatják az elnököt a grönlandi katonai behatolás miatt.

Január 21-én, a davosi Világgazdasági Fórumon (WEF) elmondott beszédében Trump kijelentette, hogy „azonnali tárgyalásokat” szorgalmaz Grönland megszerzéséről, és nem kíván katonai erőt bevetni ehhez – írta meg a Lenta.ru.