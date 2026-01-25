Vizsgálat indult a legmagasabb rangú kínai tábornok ellen

Rájár a rúd a kínai haderő egyik legmagasabb rangú tábornokára - aki nem mellékesen az elnök közeli támogatója is egyben.

A kínai védelmi minisztérium bejelentette, hogy vizsgálatot indított az ország legmagasabb rangú tábornoka ellen a „fegyelem és a törvények súlyos megsértése” miatt - írja friss jelentésében a BBC. Mint olvasható, a tárca nem közölt további részleteket a Csang Ju-hszia tábornok ellen felhozott vádakról, ugyanakkor utalnak rá, a főtisztet széles körben Hszi Csin-ping elnök legközelebbi szövetségesének tekintik az elemzők. A BBC aláhúzza, Kínában a szabálytalanságok vádja általában a korrupció eufemizmusa - azaz esetleg itt is valami efféléről lehet szó.

A minisztérium közleményében azt írta, egy másik katonatiszt, Liu Zhenli tábornok ellen is vizsgálatot indítottak. Elmozdításuk nem áll magában, ugyanis tavaly októberben kilenc magas rangú tisztet tettek lapátra. Ez évtizedek óta az egyik legnagyobb nyilvános fellépés a hadsereg ellen - fogalmaz a BBC.

A 75 éves Zhang a Központi Katonai Bizottság (CMC) alelnöke, továbbá a párt legfőbb döntéshozó testületének, a 24 fős Politikai Bizottságnak is tagja. Szintén egyenruhás apja a Kínai Kommunista Párt egyik alapítója volt. Zhang 1968-ban csatlakozott a hadsereghez, és egyike azon kevés magas rangú vezetőnek, akik harci tapasztalattal is rendelkeznek.