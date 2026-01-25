Van egy kis gond a román haderőben

Meg sem közelíti a NATO-standardot a román hadsereg felszerelése - jelentette ki Dorin Toma tábornok. A NATO délkeleti többnemzetiségű hadosztályának volt parancsnoka a kolozsvári Főtér szerint egyebek mellett azt mondta, a katonák felszerelésének és kiképzésének jelentős hiányosságai tapaszalhatóak. A főtiszt kiemelte a modern felszerelés, a kompatibilis fegyverek és az új katonai technológiákra vonatkozó speciális kiképzés hiányát. Virgil Bălăceanu (nyugalmazott) tábornok elismeri, hogy a román hadsereg nem érte el a NATO-szabványok által előírt összes képességet, de úgy véli, hogy a helyzet nem drámai.

Dorin Toma szerint a négy éve tartó szomszédos háború után a katonák nem rendelkeznek olyan csizmával és hadi egyenruhával, amely megvédené őket az időjárás viszontagságaitól és biztosítaná mozgékonyságukat, ez pedig egy állandó probléma a román hadseregben. Nincsenek modern fegyvereik, és ők az egyetlenek a szövetségen belül, akik még mindig AK-47-esekkel vannak felszerelve, valamint nincsenek éjjellátó berendezéseik sem. S gond még, hogy nincsenek kiképezve drónok és/vagy drónok elleni eszközök használatára, nem támogatja őket egy működőképes logisztikai rendszer, nem biztosítják számukra a harctéren való túlélés esélyeit növelő operatív orvosi segítséget sem.

Ez a román katona valósága, nem az, amit a nemzeti parádén látni... De ami még ennél is súlyosabb, hogy nincs sem rövid, sem középtávú terv arra, hogy a katonák felszerelését, ellátását és kiképzését prioritássá tegyék a hadsereg vezetői - fogalmazott a tábornok.