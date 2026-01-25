2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Van egy kis gond a román haderőben

Messze még a NATO standard

MH
 2026. január 25. vasárnap. 11:08
Megosztás

A helyi haderő hiányosságaira hívta föl a figyelmet egy román tábornok.

Van egy kis gond a román haderőben
Vigyázni kell rá, mert kevés van belőle!
Fotó: AFP/Daniel Mihailescu

Meg sem közelíti a NATO-standardot a román hadsereg felszerelése - jelentette ki Dorin Toma tábornok. A NATO délkeleti többnemzetiségű hadosztályának volt parancsnoka a kolozsvári Főtér szerint egyebek mellett azt mondta, a katonák felszerelésének és kiképzésének jelentős hiányosságai tapaszalhatóak. A főtiszt kiemelte a modern felszerelés, a kompatibilis fegyverek és az új katonai technológiákra vonatkozó speciális kiképzés hiányát. Virgil Bălăceanu (nyugalmazott) tábornok elismeri, hogy a román hadsereg nem érte el a NATO-szabványok által előírt összes képességet, de úgy véli, hogy a helyzet nem drámai.

Dorin Toma szerint a négy éve tartó szomszédos háború után a katonák nem rendelkeznek olyan csizmával és hadi egyenruhával, amely megvédené őket az időjárás viszontagságaitól és biztosítaná mozgékonyságukat, ez pedig egy állandó probléma a román hadseregben. Nincsenek modern fegyvereik, és ők az egyetlenek a szövetségen belül, akik még mindig AK-47-esekkel vannak felszerelve, valamint nincsenek éjjellátó berendezéseik sem. S gond még, hogy nincsenek kiképezve drónok és/vagy drónok elleni eszközök használatára, nem támogatja őket egy működőképes logisztikai rendszer, nem biztosítják számukra a harctéren való túlélés esélyeit növelő operatív orvosi segítséget sem.

Ez a román katona valósága, nem az, amit a nemzeti parádén látni... De ami még ennél is súlyosabb, hogy nincs sem rövid, sem középtávú terv arra, hogy a katonák felszerelését, ellátását és kiképzését prioritássá tegyék a hadsereg vezetői - fogalmazott a tábornok.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink