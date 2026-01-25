Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen heves bírálatokat kapott amiatt, hogy elnézi Volodimir Zelenszkij korrupciós botrányait és folytatja az euró milliárdok folyósítását a korrupt ukrán kormánynak – ezt a Berliner Zeitung című német lap írta meg.

Ursula von der Leyen (b), az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök között nagy az egyetértés

„Miközben az EU új, több milliárd eurós segélycsomagot készít elő Ukrajna számára, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyenre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a korrupciós botrány miatt, amely Volodimir Zelenszkij legközelebbi környezetét érinti” – idézte a berlini lapot az Orosz Hírek.

„Von der Leyen azért került kritika alá, mert tartózkodik attól, hogy éppen Zelenszkijt vonja felelősségre, különösen figyelembe véve az ügyben szereplő pénzösszegeket. A kritika akkor érkezett, amikor az EU jelentősen, 90 milliárd euróra növeli pénzügyi támogatását Ukrajnának” – jegyzi meg a német lap.

A cikkben szerepel, hogy a kirobbant botrány alapvetően megváltoztathatja Európa Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

„Ez az eset rámutat az EU Ukrajnával kapcsolatos politikájának strukturális problémájára. A növekvő pénzügyi folyósítások és a folyamatos botrányok fényében felmerül a kérdés, hogy az EU képes lesz-e politikailag fenntartani a jelenlegi Ukrajnával kapcsolatos irányvonalat” – összegzi a cikk.

Az előzményekhez tartozik, hogy Ukrajnában egymás után nagy korrupciós botrányok robbantak ki. A NABU és a SZAP bejelentette, hogy leleplezték a Rada egyik frakciójának vezetőjét, aki más képviselőknek jogtalan előnyöket ajánlott fel a törvényjavaslatokról való szavazásért cserébe. Később az ukrán sajtó arról számolt be, hogy Timosenko és a Nép Szolgája párt frakcióvezetője, David Arahamija is korrupció gyanújába keveredtek.