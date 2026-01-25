2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Ursula von der Leyen heves bírálatokat kap Zelenszkij támogatásért

Hiába került korrupciós botrányba az ukrán elnök

MH
 2026. január 25. vasárnap. 18:09
Megosztás

Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen heves bírálatokat kapott amiatt, hogy elnézi Volodimir Zelenszkij korrupciós botrányait és folytatja az euró milliárdok folyósítását a korrupt ukrán kormánynak – ezt a Berliner Zeitung című német lap írta meg.

Ursula von der Leyen heves bírálatokat kap Zelenszkij támogatásért
Ursula von der Leyen (b), az Európai Bizottság elnöke és Volodimir Zelenszkij, ukrán elnök között nagy az egyetértés
Fotó: AFP/ANP/ANP Mag/Jonas Roosens

„Miközben az EU új, több milliárd eurós segélycsomagot készít elő Ukrajna számára, az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyenre egyre nagyobb politikai nyomás nehezedik a korrupciós botrány miatt, amely Volodimir Zelenszkij legközelebbi környezetét érinti” – idézte a berlini lapot az Orosz Hírek.

„Von der Leyen azért került kritika alá, mert tartózkodik attól, hogy éppen Zelenszkijt vonja felelősségre, különösen figyelembe véve az ügyben szereplő pénzösszegeket. A kritika akkor érkezett, amikor az EU jelentősen, 90 milliárd euróra növeli pénzügyi támogatását Ukrajnának” – jegyzi meg a német lap.

A cikkben szerepel, hogy a kirobbant botrány alapvetően megváltoztathatja Európa Ukrajnával kapcsolatos politikáját.

„Ez az eset rámutat az EU Ukrajnával kapcsolatos politikájának strukturális problémájára. A növekvő pénzügyi folyósítások és a folyamatos botrányok fényében felmerül a kérdés, hogy az EU képes lesz-e politikailag fenntartani a jelenlegi Ukrajnával kapcsolatos irányvonalat” – összegzi a cikk.

Az előzményekhez tartozik, hogy Ukrajnában egymás után nagy korrupciós botrányok robbantak ki. A NABU és a SZAP bejelentette, hogy leleplezték a Rada egyik frakciójának vezetőjét, aki más képviselőknek jogtalan előnyöket ajánlott fel a törvényjavaslatokról való szavazásért cserébe. Később az ukrán sajtó arról számolt be, hogy Timosenko és a Nép Szolgája párt frakcióvezetője, David Arahamija is korrupció gyanújába keveredtek.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink