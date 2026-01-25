Külföld
Ukrán drónok tucatjai semmisültek meg
Hadijelentés az elmúlt éjszakáról
Az orosz vadászgépek 18 drónt lőttek le a brjanszki területen, 15-öt a krasznodari területen, kilencet a rosztovi régióban, négyet az orjoli területen, hármat-hármat pedig a belgorodi és az asztraháni területeken.
Az ukrán erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.