Orosz-ukrán háború

Ukrán drónok tucatjai semmisültek meg

Hadijelentés az elmúlt éjszakáról

 2026. január 25. vasárnap. 13:01
A légvédelmi erők az éjszaka folyamán 52 ukrán fegyveres erők drónját semmisítették meg orosz terület felett - idézte a Védelmi Minisztérium információit a Ria Novosztyi. A jelentés szerint „a szolgálatban lévő légvédelmi rendszerek 52 ukrán repülőgép típusú pilóta nélküli légi járművet semmisítettek meg és fogtak el”.

Az orosz vadászgépek 18 drónt lőttek le a brjanszki területen (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Anadolu/Stringer

Az orosz vadászgépek 18 drónt lőttek le a brjanszki területen, 15-öt a krasznodari területen, kilencet a rosztovi régióban, négyet az orjoli területen, hármat-hármat pedig a belgorodi és az asztraháni területeken.

Az ukrán erők támadásaira válaszul az orosz csapatok kizárólag katonai létesítményeket és ukrán katonai-ipari komplexum vállalatait támadják nagy pontosságú légi, tengeri és szárazföldi fegyverekkel, valamint drónokkal.

