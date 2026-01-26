Továbbra is a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a legnépszerűbb román párt: ha jövő vasárnap tartanák a parlamenti választásokat, a szavazók 35 százaléka adná a voksát a többi román párt által szélsőségesnek tartott politikai szervezetre - derül ki a CURS közvéleménykutató intézet vasárnap ismertetett felméréséből.

Továbbra is az AUR a legnépszerűbb román párt - Korábbi képünkön a szélsőségesen nacionalista Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR), az uniós választás kampánygyűlését Drakula portréja előtt tartotta Targoviste városában

A felmérés szerint második helyen a Szociáldemokrata Párt (PSD) végezne, mely a szavazatok 23 százalékát kapná. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) a voksok 18 százalékát, a Mentsétek Meg Romániát Szövetség (USR) 10 százalékát gyűjtené össze. Az SOS Románia és a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a szavazatok 5 százalékával szintén bejutna a bukaresti parlamentbe.

A CURS felmérése szerint a román állampolgárok körében az érvénytelenített 2024-es elnökválasztás első fordulójából győztesként kikerült Calin Georgescu a legnépszerűbb politikus, a megkérdezettek 36 százaléka gondolkodik pozitívan róla.

George Simion AUR-elnök és Nicusor Dan államfő népszerűsége 32, illetve 31 százalékos.

Ilie Bolojan miniszterelnököt és Sorin Grindeanu PSD-elnököt hasonló arányban, 70 százalékban utasítják el a választópolgárok. Nagyobb, 80 százalékos elutasítottság csak az SOS Románia párt elnökét, a botrányairól hírhedt Diana Sosoacát övezi.

Az USR elnöke, Dominic Fritz temesvári polgármester és a szélsőséges Fiatal Emberek Pártjának (POT) vezetője, Anamaria Gavrila nem rendelkezik országos ismertséggel - állapítják meg a felmérés készítői.

A CURS adatai szerint a romániai intézmények közül a katonaság, az egyház és a tűzoltóság élvezi leginkább a polgárok bizalmát, míg a rendőrség és az Európai Unió támogatottsága alig haladja meg az 50 százalékot.

A parlament és az igazságszolgáltatás népszerűsége ennél is alacsonyabb, a megkérdezettek 75 százaléka utasítja el. A kormányt és az alkotmánybíróságot 73 százalék, az államelnöki hivatalt 67 százalék nem támogatja.

A megkérdezettek 63 százaléka arra számít, hogy idén a gazdasági helyzet és az életszínvonal romlik 2025-höz képest, és csupán 7 százalékuk számít javulásra.

A CURS felmérése egy Románia és Moldova egyesüléséről rendezendő esetleges népszavazásra is kitér: a megkérdezettek 56 százaléka mondta azt, hogy a két ország egyesülésére szavazna, míg 37 százalék nem támogatná azt.

A felmérés januárban készült egy 1067 fős mintán, a hibahatár 3 százalékos.

A CURS felmérése néhány százalékkal eltér az INSCOP szintén januárban készült, napokban ismertetett felmérésétől. Ennek adatai szerint az AUR 40,9 százalékos, a PSD 18,2, a PNL 13,5, az USR 11,7, míg az RMDSZ-t 4,9 százalékos támogatottsággal rendelkezik a választópolgárok körében. Eszerint a közvéleménykutatás szerint a POT és az SOS Románia nem jutna be a bukaresti parlamentbe.