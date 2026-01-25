Terrorlegény akadt horogra a németeknél

A német rendőrség letartóztatott egy libanoni állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy tagja a Hamásznak, és európai támadásokat tervezett - írja a BBC. Mint olvasható, a „Mohammad S.” néven említett és Bejrútból érkező embert a berlini Brandenburg repülőtéren kapták el. A szövetségi ügyészek szerint a férfi 2025 augusztusában háromszáz darab lőszer beszerzésében segédkezett, és részt vett egy, a zsidó és izraeli intézmények elleni támadást célzó összeesküvésben.

Az ügyben eljáró bíró várhatóan még vasárnap dönt az előzetes letartóztatásról.