Terrorlegény akadt horogra a németeknél

 2026. január 25. vasárnap. 16:07
Egy Hamász tagot vettek őrizetbe a német hatóságok.

A német rendőrség letartóztatott egy libanoni állampolgárt, akit azzal gyanúsítanak, hogy tagja a Hamásznak, és európai támadásokat tervezett - írja a BBC. Mint olvasható, a „Mohammad S.” néven említett és Bejrútból érkező embert a berlini Brandenburg repülőtéren kapták el. A szövetségi ügyészek szerint a férfi 2025 augusztusában háromszáz darab lőszer beszerzésében segédkezett, és részt vett egy, a zsidó és izraeli intézmények elleni támadást célzó összeesküvésben.

Az ügyben eljáró bíró várhatóan még vasárnap dönt az előzetes letartóztatásról.

