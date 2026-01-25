2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Rossz a lég a Felvidék több városában

Kár kivinni a gyerekeket az utcára

MH
 2026. január 25. vasárnap. 17:44
Megosztás

A csapnivaló levegőminőség miatt több városban is szmogriadót rendeltek el Szlovákiában.

Rossz a lég a Felvidék több városában
Van baj gazdagon (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Armend Nimani

Pozsonyban, Szencen és Bazinban is szmoghelyzetre figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a levegőben mérhető PM10 szálló por megnövekedett koncentrációja miatt - írja az Új Szó. Mint fogalmaznak, Jolsva (Jelšava), Ócsad (Oščadnica) és Csaca (Čadca) településeken sem jobb a helyzet.

A SHMÚ szerint a romló levegőminőség elsősorban az időseket, a légzőszervi, valamint szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőket, az allergiásokat és az asztmásokat veszélyezteti. Különösen érintettek továbbá a kisgyermekek és a várandós nők. Az intézet azt javasolja, hogy a szmogriadó idején az érintettek korlátozzák a szabadban tartózkodást és a fizikai megterhelést, valamint csökkentsék a lakóhelyiségek szellőztetésének időtartamát is.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink