Rossz a lég a Felvidék több városában

Pozsonyban, Szencen és Bazinban is szmoghelyzetre figyelmeztet a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) a levegőben mérhető PM10 szálló por megnövekedett koncentrációja miatt - írja az Új Szó. Mint fogalmaznak, Jolsva (Jelšava), Ócsad (Oščadnica) és Csaca (Čadca) településeken sem jobb a helyzet.

A SHMÚ szerint a romló levegőminőség elsősorban az időseket, a légzőszervi, valamint szív- és érrendszeri betegségekben szenvedőket, az allergiásokat és az asztmásokat veszélyezteti. Különösen érintettek továbbá a kisgyermekek és a várandós nők. Az intézet azt javasolja, hogy a szmogriadó idején az érintettek korlátozzák a szabadban tartózkodást és a fizikai megterhelést, valamint csökkentsék a lakóhelyiségek szellőztetésének időtartamát is.