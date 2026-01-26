2026. január 26., hétfő

Előd

Rengeteg kamera kerül a román utakra

Mindent látnak majd a műszemek

MH
 2026. január 26. hétfő. 0:29
Hamarosan négyszáz darab radarkamerát szerelnek fel a romániai utak mentén.

Nem egy út menti karó...
Fotó: AFP/Hans Lucas/Benoit Durand

Az autópályák és gyorsforgalmi utak, vagyis az ország legnagyobb forgalmat lebonyolító útjai mentén hamarosan 400 vadonatúj radarkamerát szerelnek fel, amelyek éjjel nappal szemmel tartják a szabálytalankodó sofőröket - írja a kolozsvári Főtér. A szerkezetek nemcsak a sebességhatár-túllépéseket regisztrálják, de egyben ellenőrzik az autók műszaki engedélyét, az útdíj (helyi dialektusban: rovineta) meglétét, de még azt is, hogy körözés alatt áll-e az illető gépkocsi.

Fontos tudni, ezeket a modern rendszereket nem lehet már azzal sem átverni, ha az ember csak a kamera előtt lassít le, mert a két ilyen lokátor közötti átlagsebességet is kiszámolják, így a trükköző sofőrök mindenképp lebuknak, és már jön is postán a büntetés. A berendezések beszerzése márciusban indul, és attól kezdve 22 hónap alatt kell kiépíteni és üzembe helyezni az új rendszert. Van tehát még egy kis haladék, mire a Nagy Testvér elkezd szó szerint mindent látni - teszi hozzá az újság.

