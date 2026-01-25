Nem nyugszanak a kedélyek Minneapolisban

Ezúttal egy 37 éves minneapolisi lakost lőttek le a szövetségi ügynökök szombat délelőtt. Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint önvédelem történt. A férfi állítólag felfegyverzett volt, és erőszakosan viselkedett.

Újabb embert lőttek le a szövetségi ügynökök Minneapolisban szombat délelőtt. Több ügynök próbálta meg földre teperni a férfit, aztán hirtelen eldörrent egy lövés, majd az akkor már a földön fekvő holtat többen is meglőtték - írja a CNN. Brian O’Hara, a város rendőrkapitánya elmondta, hogy az áldozat egy 37 éves helyi lakos volt. Az amerikai belbiztonsági minisztérium közlése szerint a szövetségi ügynökök önvédelemből cselekedtek, ugyanis a felfegyverzett férfi „erőszakosan ellenállt”, amikor pisztolyát el akarták venni tőle.

A lövöldözés helyszínén később tüntetők jelentek meg, a szövetségi idegenrendészet ügynökei igyekeztek beavatkozni a demonstrációba. A tiltakozók szemeteskonténereket vittek az utcára - mire az egyre vadabbul viselkedő tömegre a szövetségi ügynökök könnygázgránátokat lőttek ki.

Minneapolisban és környékén durván két hete tartanak a zavargások a hatóságok és a helyi, demokrata párti politikai vezetők által támogatott tüntetők között. Január 7-én egy tüntető aktivistát halálosan megsebesített egy bevándorlási ügynök. A nő megpróbálta elgázolni a hatóság emberét, mire az lelőtte őt.