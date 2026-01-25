Mexikó leállíthatja a Kubába irányuló olajszállításokat

A mexikói kormány felülvizsgálja, hogy továbbra is küldjön-e olajat Kubába - írja a Reuters. A hírügynökség forrásai szerint Claudia Sheinbaum elnök környezetében egyre nő az aggodalom. A félelem oka, hogy bár Mexikó exportja létfontosságú a kommunista vezetésű karibi szigetország számára - ám ha ez az üzlet folytatódik, akkor azzal borítékolhatóan magukra haragítják az amerikai elnököt. Havanna amúgy már így is nagy bajban van, hiszen elvesztette venezuelai forrásait.

A Reuters megjegyzi, az Egyesült Államok nem viccel, melyet jól jelez a Caracas birtokában lévő tartályhajók elfogása és Nicolás Maduro elnök drámai elfogása. A karibi szigetország eközben folyamatos energiahiánytól és napi szintű áramszünetektől szenved.

Az elmúlt hetekben Trump fokozta a nyomást Mexikóra, kijelentve, hogy az országot a kartellek irányítják. Egyben arra is utalt, hogy küszöbön állnak a bűnözők ellen irányuló szárazföldi támadások. Claudia Sheinbaum többször is hangsúlyozta, hogy bármilyen egyoldalú amerikai katonai fellépés az ország szuverenitásának súlyos megsértését jelentené. A Reuters utal rá, a kabinet tisztviselői egyre inkább aggódnak az amerikai haditengerészet drónjainak december óta tartó jelenléte miatt. A helyi média repüléskövetési adatok felhasználásával arról számolt be, hogy legalább három, a Northrop Grumman által gyártott MQ-4C Triton drón egy tucat repülést hajtott végre a Campeche-öböl felett, nagyjából a mexikói üzemanyagot Kubába szállító tartályhajók útvonalát követve.

Ugyanezeket a felderítőket decemberben is észlelték a venezuelai partoknál, napokkal azelőtt, hogy az Egyesült Államok megtámadta volna a dél-amerikai országot. Sheinbaum közben - talán azért, hogy mentse a menthetetlent - offenzívát indított a hírhedt Sinaloa kartell ellen, valamint jóvá hagyta közel száz drogbáró Egyesült Államokba történő szállítását.

A Reuters hozzáteszi, az amerikai szankciók és a mély gazdasági válság évek óta megakadályozták a kubai kommunista kormányt abban, hogy elegendő üzemanyagot vásároljon, így az egyre nagyobb humanitárius válságba sodródik.