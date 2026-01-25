Külföld
Mérséklődhet a feszültség Európa és Oroszország között?
Még nem tudni, mindenesetre az amerikaiak enyhítenék azt
„Jelenleg nyilvánvalóan nincs túl nagy bizalom Európa és Oroszország között, de olyan keretrendszert szeretnénk létrehozni, amelyben egy új paradigma indulhat el, amely valódi feszültségcsökkentéssel kezdheti el a bizalomépítést” – nyilatkozta a forrás a lapnak.
Az Abu-Dzabiban tartott orosz, amerikai és ukrán képviselők találkozóján nagy figyelmet fordítottak a gazdasági kérdésekre és a zaporozsjei atomerőmű ellenőrzésére - közölte az Orosz Hírek.
„Mindkét fél kezdi elképzelni, mit nyerhet a békével, például Ukrajna jóléti tervét, Oroszország számára pedig az Amerikai Egyesült Államokkal való üzleti megállapodások lehetőségét” – írta a Politico, hivatkozva az amerikai adminisztráció képviselőjére.