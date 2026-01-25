2026. január 25., vasárnap

Előd

Külföld

Mérséklődhet a feszültség Európa és Oroszország között?

Még nem tudni, mindenesetre az amerikaiak enyhítenék azt

MH
 2026. január 25. vasárnap. 10:26
Az Egyesült Államok a feszültség enyhítésével kívánja megerősíteni a bizalmat Oroszország és Európa között – írta a brüsszeli Politico című lap, hivatkozva az amerikai elnöki adminisztráció egyik képviselőjére.

Mohamed bin Zayed al-Nahyan (k) vezette az Egyesült Arab Emírségek által szervezett, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon részt vevő delegációk vezetőinek egyeztetését Abu Dhabiban
Fotó: AFP/UAE Presidential Court

„Jelenleg nyilvánvalóan nincs túl nagy bizalom Európa és Oroszország között, de olyan keretrendszert szeretnénk létrehozni, amelyben egy új paradigma indulhat el, amely valódi feszültségcsökkentéssel kezdheti el a bizalomépítést” – nyilatkozta a forrás a lapnak.

Az Abu-Dzabiban tartott orosz, amerikai és ukrán képviselők találkozóján nagy figyelmet fordítottak a gazdasági kérdésekre és a zaporozsjei atomerőmű ellenőrzésére - közölte az Orosz Hírek.

„Mindkét fél kezdi elképzelni, mit nyerhet a békével, például Ukrajna jóléti tervét, Oroszország számára pedig az Amerikai Egyesült Államokkal való üzleti megállapodások lehetőségét” – írta a Politico, hivatkozva az amerikai adminisztráció képviselőjére.

