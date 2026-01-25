Az Egyesült Államok a feszültség enyhítésével kívánja megerősíteni a bizalmat Oroszország és Európa között – írta a brüsszeli Politico című lap, hivatkozva az amerikai elnöki adminisztráció egyik képviselőjére.

Mohamed bin Zayed al-Nahyan (k) vezette az Egyesült Arab Emírségek által szervezett, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti háromoldalú tárgyalásokon részt vevő delegációk vezetőinek egyeztetését Abu Dhabiban

„Jelenleg nyilvánvalóan nincs túl nagy bizalom Európa és Oroszország között, de olyan keretrendszert szeretnénk létrehozni, amelyben egy új paradigma indulhat el, amely valódi feszültségcsökkentéssel kezdheti el a bizalomépítést” – nyilatkozta a forrás a lapnak.

Az Abu-Dzabiban tartott orosz, amerikai és ukrán képviselők találkozóján nagy figyelmet fordítottak a gazdasági kérdésekre és a zaporozsjei atomerőmű ellenőrzésére - közölte az Orosz Hírek.

„Mindkét fél kezdi elképzelni, mit nyerhet a békével, például Ukrajna jóléti tervét, Oroszország számára pedig az Amerikai Egyesült Államokkal való üzleti megállapodások lehetőségét” – írta a Politico, hivatkozva az amerikai adminisztráció képviselőjére.