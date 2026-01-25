Megunták Szentpéterváron az illegális migránsokat

Bejelentette a moszkvai belügyminisztérium regionális központja, hogy a rendőrség és az orosz nemzeti gárda több száz migránst tartóztatott le a szentpétervári Perekrestok üzletekben tartott nagyszabású razzia részeként, valamint az X5 Retail Group elosztóközpontjának ellenőrzését követően. Mint a Lenta.ru cikkéből kiviláglik, a rendvédelmi alakulatok a plázában 139 boltot ellenőriztek, 570 embert igazoltattak akik közül 280-at állítottak elő a rendőrőrsökön. Ezzel párhuzamosan az elosztóközpontból kilencvenöt külföldit vittek el bilincsben.

Az intézkedések célja a külföldi állampolgárok jogszerű alkalmazásának ellenőrzése volt. Az Orosz Nemzeti Gárda a magánbiztonsági cégek dolgozóinak papírjait és engedélyeit is megvizsgálta.

Az ügy előzménye, hogy január 21-én konfliktus robbant ki egy helyi lakos és egy migráns között a szentpétervári City Mall Perekrestok áruházában. A korábban bolti lopásokról ismert fiatalember egy újabb tolvajlás után megpróbált elmenekülni, de a biztonsági őrök megállították. Utóbbiak közül az egyik arccal lefelé a padlóra kényszerítette a fiatalembert, aki elvesztette az eszméletét. Bár a gyanúsítottat kórházba szállították, ott sajnos nem tudták megmenteni az életét.