Megszaporodtak a cápatámadások

Egy igen csekély, Ausztrália keleti partvidékének mindössze tizenöt kilométeres szakaszra koncentrálódnak azok a cápatámadások, melyek alig 48 óra alatt történtek - írja a BBC. Mint olvasható, január 18-án egy 12 éves fiút szállítottak súlyos sérülésekkel a kórházba, aki később belehalt az eset szövődményeibe. Másnap egy 11 éves fiú szörfdeszkáját harapták meg a Dee Why strandon, órákkal azelőtt, hogy egy férfit megtámadtak a közeli Manly nevű fürdőhelynél. Utóbbi embert kritikus állapotban szállították kórházba. Január 20-án pedig egy negyedik szörfös szenvedett mellkasi sérülést, miután egy cápa megharapta.

„Ez a legközelebbi – mind közelségben, mind időben – cápaharapás-sorozat, amit valaha láttam a 20 éves kutatásom során” – mondja Pepin-Neff, a Sydney-i Egyetem közpolitika docense.

Az egymást követő incidensek riadalmat keltettek a lakosság körében, s a hatóságok több tucat strandot zártak le a további támadásoktól való félelem miatt. Közben egyre többen követelik a tengeri ragadozók megtizedelését. A szakértők azonban óva intettek az efféle intézkedésektől, ehelyett a cápák viselkedésével kapcsolatos nagyobb tudatosság mellett érvelnek. E mellett sürgetik a vízbe merészkedőket, hogy próbálják megérteni e halak viselkedését. Sok tényező járulhatott hozzá a közelmúltbeli incidenssorozathoz - mondják -, és nem a cápák jelentik a problémát.

A BBC megjegyzi, a három közelmúltbeli sydney-i incidens - amelyekben feltehetően bikacápák vettek részt - több napos heves esőzés után történt. Rebecca Olive kutató szerint ez a csapadék „tökéletes feltételeket” teremtett az érintett ragadozók számára. „Ezek az állatok a melegvízben érzik jól magukat, amely elől a legtöbb más cápa menekül” - mondta a BBC-nek. „Imádják a folyótorkolatokat és a torkolatokat, így az édesvíz, amely a közelmúltbeli esőzések után elöntötte a szárazföldet, tökéletes volt számukra.”

Ha valaki figyelmen kívül hagyja ezt, akkor könnyen bajba kerülhet - vélekedett a kutató.