Kulcsfontosságú ügyekben járt el a szerb kormányülés

Ülésezett ma a szerb kormány, amelyen az ország számára kulcsfontosságú kérdéseket vitatták meg - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, az elkövetkező időszakban prioritást élvez az egészségügy, az energetika, az oktatás és a tudomány, a hadsereg, valamint a jövő évi Expo szervezése. Az ülésen részt vett Aleksandar Vučić államfő is, aki nem kímélte sem a minisztereket, sem a közvállalatok igazgatóit. Közölte, ilyen nehéz időkben nincs pihenés, aki nem akar dolgozni, azt leváltják.

Vučić bírálta a kabinet minisztereit az elégtelen elkötelezettségük miatt, és arra kérte Macut miniszterelnököt, közölje velük: ha ilyen nehéz időkben a kormány tagjai akarnak maradni, nincs helye pihenésnek, s kezdeményezze leváltásukat.

Aleksandar Vučić kijelentette, hogy a világ fordulóponthoz érkezett, és egyre nagyobb széttöredezettség és konfliktusok felé halad. Rámutatott arra, hogy a béke, a stabilitás és az állampolgárok biztonságának biztosítása és garantálása érdekében minden állami szerv összehangolt fellépésére van szükség azon a területen, amelyet Szerbia legfőbb prioritásaként határoztak meg: a béke megőrzése és az ország stabilitása.

Az államfő üzent a közvállalatok igazgatóinak is. Mint kifejtette, ha nincs meg bennük az akarat és a szándék a változtatásra, távozzanak tisztségükből. Kiemelte, hogy a havazás okozta problémák idején - amikor sok polgár áram nélkül maradt - személyesen keresett föl egyes igazgatókat, hogy felhívja a figyelmüket a gondokra. Az egészségügyre kitérve elmondta, sokat tettek az elmúlt időszakban ezen a téren, de vannak még megoldatlan problémák, amelyeket mielőbb orvosolni kell az egészségügyi rendszer megerősítése érdekében, többek között csökkenteni kell a gyógyszerek árát.