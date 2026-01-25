2026. január 25., vasárnap

Előd

EUR 382.59 Ft
USD 326.00 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Kulcsfontosságú ügyekben járt el a szerb kormányülés

Az energetika is szerepelt a témák közt

MH
 2026. január 25. vasárnap. 21:34
Megosztás

Üzent Aleksandar Vučić a közvállalatok igazgatóinak: ha nincs meg bennük az akarat és a szándék a változtatásra, távozzanak tisztségükből.

Kulcsfontosságú ügyekben járt el a szerb kormányülés
Keményen fogalmazott Aleksandar Vučić
Fotó: AFP/MASDAR/FACTSTORY/Patrick Baz

Ülésezett ma a szerb kormány, amelyen az ország számára kulcsfontosságú kérdéseket vitatták meg - írja a Vajdaság Ma. Mint olvasható, az elkövetkező időszakban prioritást élvez az egészségügy, az energetika, az oktatás és a tudomány, a hadsereg, valamint a jövő évi Expo szervezése. Az ülésen részt vett Aleksandar Vučić államfő is, aki nem kímélte sem a minisztereket, sem a közvállalatok igazgatóit. Közölte, ilyen nehéz időkben nincs pihenés, aki nem akar dolgozni, azt leváltják.

Vučić bírálta a kabinet minisztereit az elégtelen elkötelezettségük miatt, és arra kérte Macut miniszterelnököt, közölje velük: ha ilyen nehéz időkben a kormány tagjai akarnak maradni, nincs helye pihenésnek, s kezdeményezze leváltásukat.

Aleksandar Vučić kijelentette, hogy a világ fordulóponthoz érkezett, és egyre nagyobb széttöredezettség és konfliktusok felé halad. Rámutatott arra, hogy a béke, a stabilitás és az állampolgárok biztonságának biztosítása és garantálása érdekében minden állami szerv összehangolt fellépésére van szükség azon a területen, amelyet Szerbia legfőbb prioritásaként határoztak meg: a béke megőrzése és az ország stabilitása.

Az államfő üzent a közvállalatok igazgatóinak is. Mint kifejtette, ha nincs meg bennük az akarat és a szándék a változtatásra, távozzanak tisztségükből. Kiemelte, hogy a havazás okozta problémák idején - amikor sok polgár áram nélkül maradt - személyesen keresett föl egyes igazgatókat, hogy felhívja a figyelmüket a gondokra. Az egészségügyre kitérve elmondta, sokat tettek az elmúlt időszakban ezen a téren, de vannak még megoldatlan problémák, amelyeket mielőbb orvosolni kell az egészségügyi rendszer megerősítése érdekében, többek között csökkenteni kell a gyógyszerek árát.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink