Kölcsön pénzből épül a szuperagy

A jövő miatt kell a kapacitás

 2026. január 27. kedd. 3:48
Szerbia megállapodást írt alá Franciaországgal, amelynek értelmében 42,5 millió euró kölcsönt kap szuperszámítógép beszerzésére.

Képünk illusztráció
Fotó: Science Photo Library via AFP/VHB/Victor Habbick Visions

A beruházás célja a mesterséges intelligencia alkalmazása a fenntartható energia, a közlekedés és az egészségügy területén, valamint egy kiválósági központ létrehozása az országban és a projektek menedzsmentjének támogatása – írja a Szabad Magyar Szó.

A finanszírozási protokoll előfeltétele volt a párizsi államkincstár közvetlen 42,5 millió eurós kölcsönének, ami az adott exportszerződés legfeljebb 85 százalékát fedezi. A forrásoknak a franciaországi vásárlások finanszírozására kell szolgálniuk, de az összeg legfeljebb felét fordíthatják szerbiai vagy harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások beszerzésére, a szerződést végrehajtó francia szállítók felelőssége mellett.

