Kölcsön pénzből épül a szuperagy

A beruházás célja a mesterséges intelligencia alkalmazása a fenntartható energia, a közlekedés és az egészségügy területén, valamint egy kiválósági központ létrehozása az országban és a projektek menedzsmentjének támogatása – írja a Szabad Magyar Szó.

A finanszírozási protokoll előfeltétele volt a párizsi államkincstár közvetlen 42,5 millió eurós kölcsönének, ami az adott exportszerződés legfeljebb 85 százalékát fedezi. A forrásoknak a franciaországi vásárlások finanszírozására kell szolgálniuk, de az összeg legfeljebb felét fordíthatják szerbiai vagy harmadik országokból származó áruk és szolgáltatások beszerzésére, a szerződést végrehajtó francia szállítók felelőssége mellett.