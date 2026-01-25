2026. január 25., vasárnap

Külföld

Helyreállt Grönlandon az áramszolgáltatás

Hegyen-völgyön-fjordon át dől a villany

MH
 2026. január 25. vasárnap. 17:01
Újra lehet fűteni és kocsmázni Grönland fővárosában, miután a szakemberek helyreállították a megrongálódott villamos távvezetéket.

Akinek van aggregátora, jól járt - akinek nincs, annak világít az Aurora borealis
Fotó: AFP/onathan Nackstrand

Vasárnap kora reggel újra fölgyúltak a fények Grönland fővárosában, miután a helyi szolgáltató helyreállította a vihar által megrongált létfontosságú távvezetéket - írja friss cikkében a Reuters. Az akcióban a Nukissiorfiit közműszolgáltató dolgozói vettek részt. A vállalat a fővárostól délkeletre fekvő Buksefjord vízerőműből látja el Nuukot.

Az orgánum szerint a grönlandiak hozzászoktak az áramkimaradásokhoz. Utóbbiakat a gyakori zord időjárás okozza, ami megrongálja az egyenetlen terepen és két fjordon át érkező kábelt. Három nappal az esemény előtt a kormány frissítette a válsághelyzetekre vonatkozó ajánlásait - így beleértve azt a tanácsot is, hogy az emberek tartsanak maguknál öt napra elegendő vizet és élelmiszert. Persze az utóbbi figyelmeztetést sokak szerint inkább Donald Trump harcias föllépése mint a valóságért való tényleges aggódás szülte.

